Montón revela que dimitió cuando supo que su caso se iba a judicializar y no quería estar aforada

"Se me hizo llegar que la cuestión se iba a judicializar. Por eso hablé con el presidente y quise ser rápida y renunciar al aforamiento", ha contado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. Esto explica por qué tan sólo unas horas antes de su precipitada renuncia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmara a los periodistas en el Senado que su ministra iba a seguir en el cargo.

Montón reconoce que no sabe quién interpuso la denuncia anónima que abrió una investigación sobre el máster de género que cursó a distancia en la Universidad Rey Juan Carlos, pero cree que se trata de una persona que evidentemente tenía algo contra ella.

Dos días después de que la jueza haya archivado su caso al considerar que Montón no se benefició de ningún trato de favor ni privilegio, la exministra ha elogiado la "talla política y humana" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el que no tiene "ni una palabra de reproche".

Montón asegura que Sánchez no le forzó a dimitir, sino que las decisiones que fueron tomando las adoptaron "de mutuo acuerdo". Con el paso del tiempo, la exministra no cree que la dimisión fuera un acto precipitado y lo defiende como lo más adecuado en ese momento para "no entorpecer" la "labor superior" del Gobierno, "que tiene que hacer muchas cosas por España y por la sociedad".

Sobre su futuro, precisa que nunca se ha ido de la política, que forma parte de su ADN y sostiene que la experiencia que ha atesorado como diputada, consejera valenciana y ministra es algo que tiene que marcar su futuro.