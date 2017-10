Montilla defiende la manifestación que encabezó contra la sentencia del Estatut por "falta de legitimidad de aquel TC"

El expresidente de la Generalitat y senador del PSC, José Montilla, ha defendido este lunes la manifestación que, siendo presidente de Cataluña, encabezó en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut: "No deifico nada, todas las decisiones del Estado son criticables", ha alegado.

El socialista catalán ha argumentado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press que la protesta no se posicionó en contra del TC sino de la sentencia que había acordado, es decir, en contra de "un acto del TC". "Puse de relieve las maniobras que hizo el PP para que el TC, con aquella determinada posición, hiciera la sentencia del recurso que ellos habían planteado", se ha defendido Montilla. Asimismo, ha admitido que "nada de eso" restó "legalidad" a la sentencia, aunque ha señalado que sí menguaba su "legitimidad moral".

"No la tenía por todas las maniobras que hizo el PP", ha remachado aludiendo a la formación que en aquel momento tenía el TC: "¿Recuerda tres magistrados que tenían el mandato caducado y no se habían renovado? ¿Recuerda que había un magistrado recusado?", ha apuntado, por lo que ha insistido en la "falta de legitimidad moral de aquel Tribunal Constitucional con aquella composición". No obstante, sí ha sostenido que todas las sentencias "se han de acatar".

En este sentido, ha afirmado que "muchos representantes" 'populares' están "arrepentidos", quienes, según ha asegurado se lo han expresado "en privado", y ha admitido tener "parte de culpa" por no haber hecho "más esfuerzos" para que el PP "no se descolgara del nuevo Estatuto". "Había personas del PP que querían continuar dialogando y negociando en este proceso --ha apuntado--, se han cometido muchos errores y por supuesto todos, y me incluyo, tenemos parte de culpa".

NO CREE EN QUE PUIGDEMONT DEBA IR A PRISIÓN PREVENTIVA

Sobre si se debería decretar prisión preventiva para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont --cesado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución en Cataluña--, Montilla ha opinado que no se dan "los supuestos" necesarios para ello: "Han de actuar con mesura, prudencia y de forma ponderada", ha aclarado.

Además, preguntado por las críticas que le señalan por estar actuando con "demasiada mesura" al no haber votado la aprobación del 155 en el Senado, ha justificado su decisión: "Tengo la obligación de pensar en la institución que presidí y en mucha gente que en estos momentos no es independentista pero tiene dudas respecto al contenido del 155" ha sostenido, y ha añadido: "Pensé que no debía votar, pero no he criticado a los que votaron que sí".

"ES BUENO QUE PDeCAT, ERC Y LA CUP CONCURRAN EL 21-D"

Por otro lado, el único representante del PSC en el Senado se ha mostrado a favor de que ERC, PDeCAT y La CUP participen en las elecciones convocadas por el Ejecutivo para el 21 de diciembre --resultado de la aplicación de las medidas del 155-- y ha manifestado que cree que así lo harán ERC y PDeCAT. Sobre la CUP ha admitido tener "más dudas" sobre si concurrirán a la votación.

"Yo creo que es bueno que concurran", ha recalcado, y ha explicado que "el independentismo es una fuerza que, en democracia, ha de ser canalizada a través de las fuerzas políticas que concurran a las elecciones y que vayan a las urnas". Sin embargo, ha rechazado darles "consejos". No obstante, pese a que hayan rechazado anteriormente presentarse a unas elecciones que no fueran constituyentes, el expresidente ha destacado: "Creo que lo harán".