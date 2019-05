Montilla lamenta que "la lucha por la hegemonía dentro del independentismo" haya rechazado a Iceta como senador

"Desgraciadamente estamos ya en campaña electoral y la competencia entre JxCat y ERC es una lucha por la hegemonía dentro del independentismo que ha contaminado esta decisión y me parece bastante lamentable", ha insistido Montilla en una entrevista de Onda Cero recogida por Europa Press.

A su juicio, el rechazo a Iceta "va en contra de los principios democráticos más elementales" por lo que está "convencidísimo" de que el Tribunal Constitucional "va a amparar el recurso" que presente el Partido Socialista. "Pero no sé cuándo sucederá porque los tiempos de los tribunales no son los de la política", ha resaltado Montilla.

Además, ha señalado que "nunca" se han puesto objeciones a la designación de los candidatos "de ningún partido", por lo que le parece "lamentable" que ahora "se rompa por primera vez" cuando "tienen la posibilidad de que un senador socialista pueda presidir el Senado de España".

SON MUESTRAS DE QUE NO HAY PACTO CON LOS INDEPENDENTISTAS

Montilla ha destacado que el rechazo a Iceta por parte de los grupos independentistas es "una muestra más" de que no existe un pacto entre ellos y el PSOE. Según ha señalado, "la predisposición al diálogo y a la negociación hay que ponerla en cuestión" después de la negativa hacia el líder del PSC este jueves.

"Hay que juzgar a las formaciones políticas por sus hechos y si juzgamos sus últimos hechos no son precisamente nada amigables", ha aseverado Montilla para después recordar que el independentismo "provocó junto al PP y Ciudadanos" el avance de las elecciones generales al votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado.

Dos hechos, el rechazo a los PGE y el de Iceta como senador, que para Montilla "desmienten" que el partido de Pedro Sánchez tenga pactos con los independentistas, que además le han demostrado "que no les interesa que haya catalanes que representen la cuarta institución del país". "Son partidarios del cuanto peor mejor, es decir, cuanta más confrontación mejor", ha considerado.

Preguntado qué características tiene Iceta que no tenga él para ser el presidente de la Cámara Alta, el ex senador ha explicado que el líder del PSC "forma parte de la dirección orgánica del conjunto socialista español" y él no tiene responsabilidades orgánicas "desde hace ocho años".

Además, ha indicado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pensaría en Iceta antes que en él porque "en este momento es el líder parlamentario y el líder de los socialistas catalanes". "Creo que son sobradas razones para que Sánchez haya pensado en Iceta", ha puntualizado.