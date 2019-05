Montero prevé más victorias electorales: "Este ciclo político del PSOE acaba de empezar"

Durante su discurso en la Fiesta de la Rosa que el PSC del Vallès Oriental ha celebrado en Montmeló (Barcelona), Montero ha afirmado que la victoria electoral se extenderá hasta el 26 de mayo en las elecciones municipales y europeas, y que seguirá con las elecciones autonómicas, por lo que le ha dicho al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que será presidente de Cataluña.

La ministra ha calificado la victoria socialista en las elecciones generales de "un punto de inflexión" de la historia y también ha aprovechado la fiesta del partido para recordar el 175 aniversario de la derogación de la Constitución de 1812 además de los 140 años del partido.

"Somos una organización que se repiensa permanentemente, hecha por hombres y mujeres del pueblo", ha dicho Montero, y ha afirmado que esas cualidades son las que hacen al partido capaz de afrontar los retos de futuro.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

También ha dicho que "estos de la nueva política, estos de Cs, Podemos y la ultraderecha que no es tan nueva", no son quién para aleccionar al PSOE sobre la democracia o la lucha por un país porque no estuvieron durante la redacción de la Constitución y no cuentan con el mismo bagaje.

Montero ha afirmado que los partidos más jóvenes no saben lo que significa representar los valores de la izquierda porque "ni estaban ni nadie los esperaba" y cree que por eso el PSOE ha obtenido una mayoría electoral.

Ha señalado que el PP se refiere ahora a Vox como la ultraderecha después de haber defendido una alianza entre las tres derechas durante la campaña: "A buenas horas, mangas verdes".

También ha aludido a la corrupción en la administración, que en su opinión la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa hizo que terminara, y que han sabido gobernar de otra forma: "Hemos sido capaces de demostrarles a los ciudadanos que había otra política posible".

A los partidos independentistas les ha reprochado que no aprobaran los presupuestos, "que le daban 2.000 millones a Cataluña y respetaban el Estatut".