Montero dice que la propuesta de Díaz Ayuso sobre la consideración familiar del nonato "no tiene ni pies ni cabeza"

"Si lo que ha querido decir es que no comparte que exista en este país el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, es más fácil decirlo así y no hablar del régimen jurídico del nonato", ha añadido.

En declaraciones a los periodistas, Montero ha manifestado que el PP "lleva en estos últimos meses trasladando opiniones que creíamos que estaban superadas, que eran debates que la sociedad ya ha abordado en otros momentos de la historia y que es evidente que al final concluyó poniendo en marcha medidas que pasan desde el reconocimiento del divorcio hasta el reconocimiento de la ley de plazos en relación con la interrupción voluntaria del embarazo".

"El PP es alérgico a la conquista de nuevos derechos y nuevas libertades", ha afirmado Montero, que ha añadido que el PP "tiene especiales dificultades con esta materia, y a pesar de que algunas veces se esmeran en ser políticamente correctos, habla algún miembro y se le ve el plumero y mete la pata".

A juicio de la ministra de Interior, "es evidente que esa propuesta no tiene ni pies ni cabeza, que hablaba incluso de reserva de plazas escolares, de familia numerosa, cuando el régimen legal es un tema delicado y está bien estudiado y bien reconocido en el código penal y en el civil".

"Hay que ser más claro con los ciudadanos y cada uno tiene que defender lo que cree", ha afirmado Montero, que ha añadido que, "si uno defiende que no es posible o no está de acuerdo en que las mujeres tengan una ley que le permita la interrupción voluntaria del embarazo, pues tendrá que plantear la derogación sin más paliativo, pero no andar por atajos porque lo que hacen es meter ruido al criterio general y confundir a la opinión publica".