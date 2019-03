Montero acusa a los independentistas de engañar "prometiendo imposibles" y pide diálogo

En un acto del PSC este sábado, Montero también ha criticado a la derecha, a quienes ha acusado de querer "que esto dinamite, que no haya entendimiento con los que piensan distinto", tras lo que ha añadido que estos partidos creen que los que no piensan como ellos no merecen ser escuchados, ni vivir en España, en sus palabras.

"Un 155 perenne es inconstitucional", ha subrayado Montero, que también ha dicho que lo es la postura de los independentistas, y ha destacado que la única vía es la del diálogo y ha lamentado que no aprobasen los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

