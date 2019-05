Montero ve que la alternativa "no pueden ser caras amables que después vayan a pactar políticas de derecha"

Frente a una apuesta por la solvencia y garantía que representa el proyecto del PSOE, Mora ha recordado que "en este pueblo sabemos muy bien qué significa la derecha: solo ruina, despilfarro y corrupción y, como puedan, se van a unir para impedir el Gobierno socialista, de la izquierda".

En el mismo mensaje ha coincidido la ministra Montero, que ha advertido de que "la alternativa al PSOE en Sanlúcar no pueden ser caras o siglas amables que después van a pactar políticas de derecha y de ultraderecha". "Sanlúcar no se va a fallar a sí misma, no se va a hacer trampas al solitario", ha dicho, insistiendo en que ya se ha demostrado que Ciudadanos va a pactar políticas de derechas y va a desarrollar la misma política que le están dictando desde San Telmo, "desde ese gobierno que no cree en las comunidades autónomas, que cree que la inmigración es un problema porque no entienden el drama humano, que han negado el papel de las mujeres".

María Jesús Montero, que ha confesado sentirse muy a gusto en "esta suerte de paraíso" donde ha transcurrido parte de su infancia "en la playa rodeada de los mejores momentos de mi vida, con la familia, con los amigos, de disfrute de vacaciones", ha centrado su intervención en dos agradecimientos y un reconocimiento.

El homenaje ha sido dirigido al "compañero, amigo y referente Rubalcaba, al que vamos a dedicar esa nueva victoria socialista en las municipales y europeas y a quien no vamos a defraudar porque seguiremos transformando este país con esa memoria colectiva que tú nos ha dejado".

Y ha querido mostrar su agradecimiento a "la gente que ha hecho posible que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente de este país" y "a las mujeres de mi tierra, que también nos van a permitir avanzar el domingo, pues las mujeres hemos trabajado ilegalmente en muchos sectores, en el campo, en las tiendas, atendiendo a la familia, y se nos negaba la posibilidad de trabajar por embarazo y el cuidado de hijos y de nuestros mayores".

"Queremos tener proyectos comunes, remar en la misma dirección, que la gente no note quién tiene la competencia sino que le resolvemos el problema, poner nuestros activos en la creación de empleo aquí en esta provincia tan necesario", ha afirmado.

La ministra de Hacienda ha señalado que "ahora los protagonistas sois vosotros: en esta legislatura, en este nuevo ciclo político que se abre en España, el municipalismo será un elemento prioritario que rija estos cuatro años en Madrid, la financiación local, la regla de gasto, el superávit, todos esos elementos que permiten a un ayuntamiento gastar su dinero en la mejora de la vida de las personas".

"La política con rostro, con cara, se representa en los pueblos; el municipalismo es la parte más importante de la política, de la que es ministra, de la que tiene una responsabilidad en el Parlamento andaluz, es donde se da respuesta a los problemas de la gente", ha indicado, recordando que "durante mucho tiempo la política estaba de espaldas a los ciudadanos, en esa historia de siete años de Gobierno negro para los ciudadanos que no se reconocían en aquellos que le representaban porque no le estaban dando prioridad a los problemas que tenían".

"UN HOMBRE DECENTE EN LO PRIVADO Y EN LO PÚBLICO"

Por su parte, la secretaria general de los socialistas gaditanos ha asegurado enfrentarse a "una presentación que no es cualquiera por muchas sensaciones, sobre todo, ver las caras que durante tantos años nos han rodeado, nos han respetado y nos han criticado también, pero nos han acompañado siempre en una tarea apasionante".

"No ha sido fácil llegar hasta aquí y en ese camino hay una persona que tiene un ideal de cómo se puede querer a Sanlúcar desde el optimismo y la oportunidad, lo conozco muy bien y sé que lo conduce la pasión por la política, porque si no le pones ganas las cosas no salen bien, y aquí tenemos a un alcalde que es un hombre decente en lo privado y en lo público, cada vez que se dirige a la ciudadanía", ha dicho de Mora.

Para la que fuera alcaldesa del municipio, "gobernar no es fácil y menos en momentos de dificultad, y aquellos que han tratado de paralizar esta ciudad no nos van a dar lecciones, menos a Víctor y a todo el partido que ha blindado las políticas sociales en el municipio para que ninguna familia se quede fuera".

El candidato a la Alcaldía ha cerrado el acto presentando a los miembros de la candidatura municipal, no sin antes hacer balance de gestión y proyectar "la Sanlúcar que queremos". "Una lista de hombres y mujeres honestas que conforman una lista ganadora", ha asegurado, señalando que "Sanlúcar crece es nuestro lema, crece en población, hemosapostado por el turismo y tenemos los mejores datos de la última década".