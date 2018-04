Montero afirma que Podemos está dispuesto a hacer "todo" para que Manuela Carmena repita candidatura en Madrid

"Manuela Carmena tiene que ser la alcaldesa de Madrid y tendrá que tener capacidad para montar su equipo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Todo. Manuela tiene que ser la alcaldesa. Estoy convencida de que va a ser la alcaldesa de Madrid. Si no lo ha dicho es porque no ha tomado la decisión", ha señalado. "¿Y si no? Si no, Manuela", ha bromeado.

En una entrevista con TVE recogida por Europa Press, Montero ha afirmado que el partido saldrá "a ganar" en todas las convocatorias electorales y con una atención relativa a las encuestas, ya que "han demostrado que dicen una cosa y la contraria" y con Podemos, "no han acertado".

"La encuesta, en la urna. Nosotras salimos a ganar y a revalidar todos los ayuntamiemtos del cambio. La gestión que han hecho reduciendo deuda y aumentando gasto social y la capacidad del ayuntamiento de cuidar, es algo que los ciudadanos van a reconocer", ha añadido.