Montero acusa al PP, PSOE y Cs de querer el 155 haga lo que haga Puigdemont

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha acusado hoy al Gobierno y a sus "aliados" del PSOE y Ciudadanos de querer aplicar el artículo 155 de la Constitución con independencia de lo que haga el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Montero ha incidido en declaraciones a los periodistas tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso en que el "bloque monárquico" ha optado por tramitar el precepto constitucional y aplicarlo de la forma más "salvaje", "autoritaria" y "agresiva" posible.

Ha incidido en que el cese del gobierno autonómico fue la fórmula propuesta sin éxito en 1978 por Manuel Fraga en el debate constitucional y ha criticado que el PP, PSOE y Cs hayan recuperado el "espíritu" del "ministro franquista" y se hayan unido al "golpe de corneta" de un "jefe de Estado no elegido" para "dinamitar definitivamente el pacto territorial".

En su opinión, es evidente que hace tiempo que decidieron aplicar el 155 "en cualquier escenario y con independencia de las condiciones impuestas" al presidente de la Generalitat.

"El mejor ejemplo son los hechos", ha recalcado Montero, quien ha incidido en que a Puigdemont le pidieron que no declarara la independencia, no lo hizo y, sin embargo, se acordó iniciar la tramitación. "Hechos y no palabras son los que hablan en este caso", ha insistido.

Les ha acusado así de "mentir", porque además, ha recalcado, ya están diciendo que el 155 se continuará aplicando, aunque Puigdemont convoque elecciones autonómicas, pero ha advertido de que, mientras se siga este trámite, el diálogo es imposible.

"El diálogo es incompatible con hacer presidente de Cataluña a Rajoy y con cercenar el autogobierno de Cataluña", ha subrayado Montero, que ha insistido en que en Podemos no quieren una Cataluña que se vaya de España, sino ganar al proyecto independentista en las urnas.

Una apuesta que ha contrastado con la del PP, PSOE y Cs y que, ha dicho, tendrán que explicar y decir por qué la consideran la mejor para acabar con "la mayor crisis territorial" que ha vivido España.

En este sentido, se ha mostrado conforme con la petición del PDeCAT y ERC de solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que explique en el Congreso el uso "inconstitucional" del artículo 155 de la Carta Magna.

Ha señalado que siempre son partidarios de que el jefe del Estado rinda cuentas ante el Parlamento y, más aún, cuando se ha optado por la aplicación más "agresiva".

Sobre la proposición no de ley de defensa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hoy debate el pleno del Congreso, ha anunciado el voto en contra de su grupo al considerar que no busca reconocer su labor, sino "alimentar la tensión" y "tapar sus vergüenzas".