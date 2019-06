Montero descarta pactos del Gobierno con independentistas y "mucho menos" sobre el "desarrollo judicial" del 'Procés'

Así lo ha indicado Montero en declaraciones a los medios en Sevilla antes de inaugurar el XXV Congreso Nacional de Cirugía Oral y Maxilofacial, y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que Esquerra Republicana de Cataluña se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez.

Este jueves, el portavoz parlamentario de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha abierto la puerta a esta posibilidad para no bloquear la investidura, pero ha querido dejar claro que no va a darle "un cheque en blanco" y que exigirá diálogo.

Montero ha argumentado que lo que ERC "ha expresado" en el marco de la ronda de contactos que el PSOE está llevando a cabo con los grupos parlamentarios de cara a la investidura de Sánchez "no es exactamente el apoyo" a la misma, "sino que no iban a obstaculizar que la investidura pudiera continuar su camino", y "para evitar que se pudieran celebrar futuras elecciones, porque PP y Ciudadanos (Cs) no han expresado hasta la fecha su disposición a que la investidura tome cuerpo y, por tanto, se lleve a cabo", según ha agregado.

"Creo que cada formación política se sitúa ante esta coyuntura de la manera que entiende que es mejor para el país y para aquellas cuestiones que tienen que ver con el propio programa electoral que tenemos cada uno", ha continuado Montero.

La ministra ha aludido a la "coyuntura política en la que nos encontramos" para invitar "una vez más a que tanto PP como Ciudadanos piensen, reflexionen a propósito de que la voluntad popular se pueda reflejar en la constitución del Gobierno que de forma democrática han elegido" los ciudadanos.

De igual modo, preguntada por la posición de JxCat de cara a la investidura, Montero ha enfatizado que "el Gobierno de España no va a pactar nada con los grupos independentistas, y mucho menos lo que tiene que ver con el desarrollo judicial o cuestiones en relación con la situación de Cataluña".

"A estas alturas, todos los ciudadanos conocen la hoja de ruta de este Gobierno, que nos ha llevado a celebrar elecciones, a no aprobar un Presupuesto, y seguimos en esa misma premisa" de que "no vamos a pactar con ninguna fuerza independentista nada que tenga que ver con el tema de los presos, ni en la suspensión de sus actas de diputado, que viene jurídicamente obligado por el informe de los letrados, ni en ninguna cuestión que tenga que ver con el desarrollo del juicio" del 'procés' independentista, según ha zanjado Montero.