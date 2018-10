Política

Montero asegura que Cataluña dejaría de ingresar 2.200 millones si no hay un nuevo Presupuesto

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que si no hay unos nuevos Presupuestos del Estado para el 2018 Cataluña no podría percibir casi 2.200 millones de euros y cree que sería una contradicción que la Generalitat no los apoyara.