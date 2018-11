Montero espera que las protestas en Cataluña lleve a ERC y PDeCAT a apoyar los Presupuestos: "No tienen excusa"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera que la protestas contra los recortes que están protagonizando varios sectores sociales en Cataluña lleven a ERC y el PDeCAT a reflexionar sobre la necesidad de que apoyen los Presupuestos Generales del Estado para 2019 porque, a su juicio, "no tienen excusa" para no hacerlo.

Así lo ha comentado la titular de Hacienda en declaraciones en el Congreso donde ha tachado de "contradictorio" que, por un lado, desde la Generalitat se pidan más recursos al Estado para y, por otro, se bloquee el mecanismo que permitiría su aprobación es decir el proyecto presupuestario.

"Por una parte acusan al Gobierno de España y al resto del Estado de no aportar recursos suficientes para Cataluña, pero por otra parte se niegan a apoyar los Presupuestos o intentan plantear cuestiones que saben que el Gobierno no va a apoyar y, por tanto, se autoexcluyen del debate", ha explicado.

Pero la ministra espera que las protestas que se están produciendo en Cataluña en los últimos días "ayuden" a ERC y PDeCAT a "entender que, más allá de las cuestiones territoriales que ellos plantean, hay problemas y necesidades que hay que atender con urgencia" como la mejora de las listas de espera y, en general, del funcionamiento de los servicios públicos.

TOMAR NOTA DE LA CALLE

En este contexto, ha confesado que le parece "una locura" que el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, haya dicho que la solución para la crisis sanitaria en Cataluña es votar sobre su derecho a la autodeterminación y que discutir sobre las listas de espera no es lo "esencial". "Nos estamos peleando por las migajas. Tenemos que ir a la resolución real del problema", dijo el dirigente independentista.

Ante estas palabras, Montero ha subrayado que "hay momentos" en los que hay que dar paso a debates sobre "la cotidianeidad" de la gente y dar respuesta a las listas de espera, la mejora de la educación y las pensiones y la rebaja de las tasas universitarias, medidas que, ha recalcado, "van contempladas en el proyecto de Presupuestos".

A su juicio, la gente en Cataluña "está expresando de una manera espontánea que quiere hablar de las cosas que le afectan a todo el mundo" y los partidos independentistas deben "tomar nota" de esa demanda. "Es un llamamiento a estos partidos para que se ocupen de otras cosas y no sólo de las cuestiones territoriales. Es un buen momento para que apoyen los Presupuestos", ha aseverado Montero.

Así, tras insistir en que esas cuentas contemplan "una cantidad muy importante de recursos para Cataluña", en torno a 2.000 millones, para mejorar los servicios públicos, Montero ha subrayado que "no hay excusa para que los partidos de Cataluña no apoyen los Presupuestos" como tampoco la hay, a su juicio, "para Ciudadanos o el PP".

PRIMAR EL DIÁLOGO SOBRE LA FECHA

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno presente el proyecto presupuestario no tras el puente de la Constitución como se comprometió, sino a finales de diciembre, la ministra ha señalado que "lo de menos es la fecha de presentación" y que lo que hay que primar es que "no se agote el diálogo". "No será un problema que se presenten una semana antes o después", ha apuntado.

Pero al Gobierno no le sirve con el apoyo de ERC y el PDeCAT para sacar adelante las cuentas, sino que necesita el concurso del resto de partidos que apoyaron la moción de censura: Unidos Podemos y sus confluencias, con quien ya tiene un preacuerdo, pero también el PNV.

Sobre los nacionalistas vascos, la ministra ha indicado que espera y desea que los apoyen "en el momento oportuno" y que planten las cuestiones que quieran introducir en el proyecto. "Por su trayectoria, con el PNV siempre hay posibilidad de acuerdo", ha remarcado.

Así, ha recordado que esta formación siempre ha tenido un "comportamiento maduro en términos democráticos" apoyando distintos Presupuestos si entendían que eran buenos para Euskadi, "a pesar de que la repercusión que puedan tener en el País Vasco tienen una intensidad inferior que en otras comunidades".