Montero acusa a Casado de "pavonearse" y le pide que dimita porque está cuestionado por la obtención de su máster

"Casado ayer se pavoneaba, pero que diga a la ciudadanía por qué la Fiscalía ha archivado su causa", ha retado Montero a Casado al que ha pedido que dimita desde el convencimiento de que no es posible que el principal partido de la oposición en España tenga al frente una persona "cuestionada" por la obtención de sus títulos académicos.

Montero ha recordado al respecto que la causa contra Pablo Casado se ha archivado por "prescripción" para que se pueda juzgar en términos de un delito y ha lamentado que a pesar de eso no se le mueva "un dedo" y no se haya planteado la posibilidad de dimitir, cuando sí lo han hecho miembros del Gobierno de Pedro Sánchez que han puesto "el listón alto" para recuperar la confianza de los ciudadanos "no con palabras sino con hechos".

La titular de Hacienda se ha referido en concreto a la dimisión como ministra "por cuestiones relativas a su expediente" de Carmen Montón que, según ha defendido, "ha devuelto la universalidad a la sanidad pública". Para Montero, la ya exministra es un "ejemplo de compromiso y de regeneración democrática", algo que, en su opinión, escasea en el Partido Popular.

"La derecha no se ha regenerado, están haciendo lo mismo con más intensidad y aspiración", ha continuado Montero para quien el camino elegido por el partido de Pablo Casado no puede ser un ejemplo ni un orgullo para los españoles que, según ha recordado, quieren recuperar la ilusión en la política.

Por otro lado, la ministra de Hacienda ha aprovechado su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSOE de Zamora, celebrada en Benavente, para advertir al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de que "ya está bien" de "rabietas", de "calculadora electoral" y de "ganas de adelanto electoral". "Son la peor parte de la derecha porque ni siquiera son capaces de aprobar medidas con las que antes se habían comprometido", ha lamentado.

Dicho esto, la ministra de Hacienda ha asegurado "alto y claro" que el Gobierno de Pedro Sánchez no va a subir los impuestos "ni a la clase media ni a la clase trabajadora" para añadir que será "todo lo contrario" ya que el objetivo del Ejecutivo socialista es proteger a la clase media y trabajadora "con mejores servicios públicos y una renta indirecta de más de 10.000 euros por familia en forma de sanidad, educación, pensiones o políticas sociales".

"Pediremos una mayor contribución a los que más tienen, a las rentas más altas, a las grandes empresas", ha aclarado la ministra que ha explicado que se va a pedir un "mayor esfuerzo" a las grandes empresas en un momento de recuperación de beneficios después de la crisis y "porque pagan la mitad de los impuestos que pagaban en 2007" al que "repercute" en los ciudadanos.

María Jesús Montero ha garantizado al respecto que el esfuerzo que se va a pedir será "ordenado y planificado" para poder "construir España y recuperar el Estado del Bienestar".