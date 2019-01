Moncloa lamenta el rechazo al acuerdo del Brexit y dice que una salida no ordenada sería "catastrófica" para Reino Unido

MADRID, 15 (EUROPA PRESS

El Ejecutivo ha alertado de que una salida no ordenada de Reino Unido de la Unión Europea sería negativa para el conjunto de estados miembro de la UE y "catastrófica" para Reino Unido. "Se trata de un escenario improbable e indeseable que, no obstante, no puede ser descartado", han subrayado fuentes de Moncloa.

"El Gobierno lamenta el resultado negativo en el Parlamento británico. El Acuerdo es el mejor posible y una salida no ordenada sería negativa para la UE y catastrófica para Reino Unido. España trabaja en medidas de contingencia y priorizará los derechos de ciudadanos y residentes", ha trasladado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El Ejecutivo ha trasladado igualmente su deseo de que "finalmente el Parlamento británico dé su aprobación al texto que ha sido negociado durante un año y medio y goza del beneplácito del Gobierno británico".

"El acuerdo es el mejor posible. Es la opción que protege mejor los intereses de ambas partes, así como los derechos de los ciudadanos y de los operadores económicos. Un acuerdo que contiene un equilibrio de concesiones difícil de alcanzar y que busca una salida ordenada. Reabrirlo conduciría a un escenario peligroso", ha recalcado.

Desde el Gobierno llevan meses preparando un Plan de Contingencia en caso de salida de Reino Unido sin acuerdo y ha recordado que, tras esta negativa de la Cámara de los Comunes, seguirá trabajando en esta línea, a través de la aprobación de un Real Decreto-Ley de medidas de contingencia y de la actualización de la página web 'Preparados para el Brexit'.

En esta misma línea, ha enfatizado que el Ejecutivo ha dado prioridad en todo momento a los derechos de ciudadanos y residentes y ha recordado que Reino Unido ha ofrecido la garantía unilateral de una serie de derechos en el marco del "settled status".

Paralelamente, el propio Sánchez ha anunciado que España garantizará los derechos de residentes británicos en caso de salida ordenada, de forma que puedan permanecer en España sin ningún obstáculo.