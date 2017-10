Monago reafirma que en Cataluña ya "no cabe tercera vía, ni el diálogo", sino que "ante un delito, la ley"

Monago se ha pronunciado de esta forma en una rueda de prensa que ha ofrecido en Mérida, tras registrar en la Asamblea de Extremadura, una Propuesta de Impulso del Grupo Parlamentario Popular para mostrar su "apoyo sin fisuras" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en la "noble y legal tarea que están desempeñando en la comunidad autónoma de Cataluña".

En esta propuesta, el PP insta a condenar el "acoso sistemático" al que están sometidos los agentes "mediante actos violentos, independientemente de la ideología en la que se amparen", así como a apoyar que las instituciones españoles utilicen "con determinación y firmeza", así como con "proporcionalidad", todos "los mecanismos en defensa de la soberanía del pueblo español y el interés general de España".

Una iniciativa parlamentaria que se plantea "no solo como un agradecimiento de las fuerzas políticas extremeñas", sino también como una "oportunidad" para "poder enmendar el agravio que algunas fuerzas políticas hicieron en este Parlamento el jueves pasado", en el que votaron en contra de una iniciativa de Ciudadanos en este sentido.

En ese sentido, Monago ha recordado que "Vara y su grupo parlamentario votaron en contra de apoyar al Gobierno para que siga defendiendo la legalidad frente al desafío separatista", y también "votó en contra de que el Gobierno impidiera el uso de recursos públicos para el referéndum ilegal", ha dicho.

Por todo ello, el dirigente del PP extremeño ha aseverado que "Vara votó en contra de todo lo que ayer defendió el Rey de España", ha señalado Monago, quien ha recordado que el voto en contra fue "porque él quería una enmienda para que hubiera diálogo", una palabra que, según ha señalado el dirigente del PP, "ayer no mencionó el jefe del Estado".

DEJAR EL BUENRROLLISMO

Y es que, "quien se salta las leyes, quien incumple las normas y quiere doblar el brazo a la Constitución Española no se merece las terceras vías", ha reafirmado Monago, quien ha considerado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "por coherencia", tiene que "dejar ese buenrrollismo, esas declaraciones ambiguas", y "hacer rectificar a su nuevo líder, el señor Sánchez".

El dirigente del PP extremeño ha lamentado que Fernández Vara "dice una cosa y la contraria", por lo que ha considerado que, "por respeto a España, a las instituciones, a la Constitución Española y al jefe del Estado", Fernández Vara "tiene que rectificar en su actitud de decir una cosa y votar la contraria".

"No cabe buenrrollismo, no caben terceras vías", ha aseverado Monago, quien ha considerado que el mensaje del Rey este pasado martes "fue muy claro: la ley, siempre la ley, ante un desafío, la ley, ante un incumplimiento, la ley, y ante un delito, la ley".

En ese sentido, ha reiterado que "no cabe tercera vía, no cabe el diálogo", ya que según ha añadido Monago, "no quieren diálogo", por lo que ha señalado que en la situación actual "no caben medias tintas", sino que cada uno "tiene que ponerse en su posición".

"DÍA DE MUCHA EMOCIÓN"

Durante su intervención, José Antonio Monago ha querido recalcar que la actuación de la Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña se realiza "cumpliendo las órdenes judiciales, no las órdenes de un gobierno, sino las órdenes judiciales"

Monago ha destacado que este pasado martes fue un día "de mucha emoción" para la "inmensa mayoría de los españoles de bien", tras el mensaje que el Rey Felipe VI ofreció a los ciudadanos, tras lo que señaló que los españoles pueden "estar orgullosos" por tener "un Rey que se moja, que tiene muy clara la función de un jefe del Estado".

También el día dejó "imágenes de mucha emoción", como cuando ciudadanos de Cataluña ofrecen su casa para alojar a guardias civiles y policías nacionales, para "intentar mitigar ese acoso y derribo del que están siendo objetivo por parte de los independentistas catalanes", y ha recordado que muchos de esos agentes son extremeños.

En este punto, Monago ha recordado que las cargas policiales son "un instrumento legal que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que lo utilizan cuando entienden que lo tienen que utilizar", lo cual "no es represión, fue autodefensa", ha dicho.