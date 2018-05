"Yo no conozco ni la fuente todavía, ni he visto la información, publicada según dicen, pero yo esa forma de periodismo no la comparto, por lo tanto no voy responder a ese tema", ha dicho.

Monago ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras la información publicada por el diario 'El Mundo', según la cual Casado habría superado la mitad de la carrera de Derecho en un plazo de cuatro meses y con "facilidades".