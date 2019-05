Monago convoca a los extremeños a ser "los protagonistas de su futuro" con la despoblación como "reto"

"Quiero convocar a los extremeños a ser protagonistas del futuro, a ser constructores del futuro, a no resignarse porque hay un exceso de resignación en la región", ha expuesto Monago, para quien en los últimos tiempos se han aplicado las "recetas del pasado que no dieron éxito", por lo que "al final se vuelve a cosechar los mismos resultados: pérdida de tiempo, pérdida de oportunidades".

Así lo ha señalado durante su intervención en el acto de inicio de la campaña electoral de cara a los comicios del 26 de mayo celebrado por el PP de Extremadura en la Plaza Alta de Badajoz, donde sus primeras palabras las ha dedicado para "darle un abrazo al Partido Socialista" por el estado de salud de Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien ha deseado una "pronta recuperación" y ha mandado un abrazo a su familia "porque por encima de la rivalidad, en política lo que tiene que haber siempre es humanidad".

Ya en modo electoral, Monago ha dicho que hay "muchos motivos para la ilusión" y que, tras las elecciones generales "no hay libro de reclamaciones" y "lo que se votó es lo que va a intentar conformar ahora un gobierno".

Ante ello, ha recalcado, en estos comicios del día 26 la región se juega "mucho" y "seguir soñando, construyendo el presente, pero sobre todo soñando el futuro" en una ciudad como Badajoz, gobernada por el PP "o ser protagonistas del futuro distinto al que se ve" en una región "maravillosa como es Extremadura".

DESPOBLACIÓN

De igual modo, el líder del PP extremeño ha lamentado el "grave problema" que atraviesa la región en materia de despoblación "porque es un grave problema que se te vayan por miles los jóvenes cada año, 4.200 el año pasado, 11.000 jóvenes en estos últimos cuatro años, 20.000 extremeños se han ido en esta última legislatura" en una tierra en la que "quien tiene que corregirlo lo niega el problema" y dice "que la gente se muere".

"No, es que la gente se va y hay una previsión de que se vayan 70.000 extremeños los próximos 10 años y eso es un drama para Extremadura", ha lamentado, al tiempo que ha asegurado que "no" se puede acometer "ninguna ilusión de futuro" si la región "no" tiene gente, ni jóvenes preparados "que tienen que buscar las oportunidades fuera porque aquí no se las han podido dar" y que su primer compromiso es tomarse "muy en serio" si es presidente extremeño "el problema de la despoblación".

IMPUESTOS

El segundo de los retos planteados por Monago ha sido el fiscal en la región con menor nivel de renta y donde las pensiones son más bajas, sobre lo cual ha planteado que "no" puede ser la comunidad donde la presión fiscal autonómica y los impuestos autonómicos "sean los más altos de España", por lo que ha abogado, al igual que en Andalucía, por suprimir el Impuesto de Sucesiones, Donaciones y Actos jurídicos documentados.

Así, ha agregado que en estos cuatro años ha caído la inversión en Extremadura y el PSOE "no" ha hecho "ninguna gran obra" porque "no han resuelto los problemas del presente para encarar al futuro" y, además, "han agravado los problemas del futuro" con una deuda que ha cifrado en 4.665 millones de euros, que supone "algo más" del 24 por ciento "cuando el límite es el 25".

También ha criticado que el exceso de burocracia y de protección ambiental en Extremadura están "frenando la iniciativa privada", a la vez que ha destacado otra de sus propuestas, un "sistema fiscal especial para Extremadura" dado que "lo tienen los vascos y no lo tienen los extremeños siendo los que más paro acumulan de toda España", así como la segunda región con más paro de toda Europa o la Comunidad España con más paro femenino y juvenil.

"Y tenemos mayor presión fiscal que otros territorios que están industrializados, yo no estoy diciendo con esto que se les quite a ellos", ha manifestado, para insistir en que dicho sistema "tiene encaje legal" en el tratado fundacional de la Unión Europea, según el cual en aquellas regiones con un "grave problema" de desempleo "tengan una fiscalidad especial".

Finalmente, José Antonio Monago ha hecho hincapié en que en España hubo un partido de centro "por excelencia" como UCD que "nunca pactó con el Partido Socialista" y en que hay que explicar a la gente que si pactas con el PSOE "eres de izquierda" y "no eres de centro"; al tiempo que ha pedido el voto para el PP, que "no" quiere "quitar a nadie sino resolver los problemas, quitarles los problemas a la gente".

NUEVA CANDIDATURA DEL PP DE BADAJOZ

En el acto, que ha contado con miembros de las candidaturas tanto autonómica como local del PP de Badajoz, ha intervenido el alcalde y candidato a la reelección, Francisco Javier Fragoso, quien ha asegurado por su parte que con la nueva lista de los 'populares' al ayuntamiento de la capital pacense y la "ilusión" que todos tienen van a ganar las elecciones y "poder seguir construyendo una gran capital al servicio de los ciudadanos de Badajoz".

Una legislatura en la que, según ha adelantado, se van a dedicar "especialmente a la vida cotidiana" y a "intentar hacer más felices a los vecinos de Badajoz" y que, si su principal problema es el empleo, trabajarán por que en la ciudad se generen oportunidades para que la gente vea futuro y tenga esperanza.