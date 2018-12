Monago dice que el voto a Vox es "de castigo" a Sánchez y que es el Gobierno "el que da miedo" a los ciudadanos

"El futuro a mí no me da miedo", ha dicho Monago a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP y preguntado acerca de si le preocupa un pacto con Vox. "A mí me da miedo un presidente del Gobierno que encarga a su socio de Podemos que vaya a una cárcel a negociar los Presupuestos con los nacionalistas catalanes, eso sí que me da miedo", ha añadido el dirigente extremeño, negando que le preocupe lo que está por pasar.

Ha asegurado que ese miedo "al presente" se ha mostrado en el resultado electoral andaluz y ha calificado de "muy tierno" ver con temor por un pacto con Vox vistos los apoyos del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Sobra ya lo que nos preocupa o no nos preocupa", ha recalcado.

El resultado del 2D es "muy positivo" para el centro derecha y la derecha y a su juicio eso "siempre será mejor" que un buen resultado para la izquierda y la extrema izquierda. "Está abierto el tablero de la negociación y hay una oportunidad para el cambio", ha agregado.

Como anticipo de lo que pueda ocurrir en Extremadura el año que viene, Monago ha expuesto que quien tiene que estar sobreaviso es el socialista Guillermo Fernández Vara y no el PP, aún vista la pérdida de votos en Andalucía y el ascenso de Vox. "Quien se está tentando las ropas en este momento es el señor Fernández Vara, sin duda ninguna", ha respondido.