Monago (PP): el PSOE tiene un gazpacho con Cataluña

El líder del PP extremeño y expresidente autonómico, José Antonio Monago, afirma, en una entrevista a EFE, que el PSOE "tiene un gazpacho" con Cataluña, "que si federalismo, que si plurinacionalidad o nación de naciones", frente a un PP que exige el cumplimiento de la ley.

"No participo con aquellas fuerzas políticas que quieren buen rollito y más dialogo con este tema. Lo que tiene que haber es una buena ley y ya existe", ha añadido el presidente de los populares extremeños.

Monago ha aseverado que el Gobierno del PP no se saltará la Constitución, "el marco que nos hemos dado todos", y ha remarcado que la ley está para cumplirla, "nos guste más o menos".

"Cuando uno se salta ley ya no cabe la negociación y, desde luego, se puede pasar a la historia por muchas cosas, pero nunca por obviar la ley", ha agregado.

El citado "gazpacho" del PSOE lo ha extrapolado también Monago a la relación de los socialistas con Podemos, "al que se abraza o se enfada", y al criterio que el propio presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tiene en el seno de su partido, pues en la jornada electoral de primarias "se levantó susanista y se acostó sanchista".

Frente al PP, según ha dicho, "hay una formación, el PSOE, "que todavía está buscando su identidad y no encuentra su camino". A ello se suma el hecho de que "Pedro Sánchez ha dado órdenes a los barones de alcanzar acuerdos" regionales con Podemos.

"El primer ensayo de lo que puede pasar a nivel nacional ocurrió en Castilla-La Mancha y el segundo parece ser que será Extremadura", donde el PSOE no tiene mayoría absoluta y precisa de apoyos para sacar adelante presupuestos y proyectos.

Curiosamente, y en este marco de apoyos, Monago ha recordado que Fernández Vara sacó adelante los presupuestos regionales de 2016 y 2017 merced a la abstención del PSOE, pues Podemos los rechazó.

Ahora, y según ha asegurado, ambas formaciones "han cerrado los presupuestos de Extremadura para 2018", una "receta" que no es buena para los intereses de esta región.

"Es la hoja de ruta de Fernández Vara", con cambios de criterios, de diálogos y de propuestas.

Ha desvelado que ante la negativa dada por la formación morada a respaldar los proyectos presupuestarios autonómicos de 2016 y 2017, "Vara me llamó" por teléfono para "poder sacar adelante a Extremadura".

"Si me vuelve a llamar, hablaremos nuevamente, pues el PP es leal a Extremadura", ha dicho Monago, quien, no obstante, ha precisado que "llegar a un acuerdo presupuestario donde ya esté Podemos es muy difícil". "Hacer un cesto conjunto con estos mimbres es muy complejo", ha remarcado.

Monago ha puesto en valor las inversiones y el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con Extremadura, frente a un Ejecutivo extremeño que no ejecuta todo lo que presupuesta, "no invierte como debiera, y no cumple con la mayoría de sus promesas".

"La única gran obra pública en esta tierra corresponde al Gobierno de España y se llama tren de alta velocidad", ha apuntado.

De cara a la próxima cita electoral autonómica, Monago ha expuesto que la hoja de ruta del PP es "el día a día, pueblo a pueblo, hablando, dialogando, conociendo y buscando respuestas a los problemas".

"Sigo entrenando para el próximo partido", ha concluido.