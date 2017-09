Monago dice que no ve "ningún problema" con el fichaje de Iván Redondo por el PSOE nacional y pregunta si Vara lo tiene

"No sé si Fernández Vara tiene algún problema cuando venga el señor Sánchez con su asesor por Extremadura... Yo desde luego no tengo ningún problema", ha señalado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida (Badajoz).

Sobre el fichaje del exasesor suyo Iván Redondo por parte del PSOE a nivel nacional, el 'popular' ha rehusado entrar a valorar esta cuestión, toda vez que "los fichajes del señor Sánchez le corresponden al señor Sánchez"; aunque en todo caso ha incidido en que a él le parece "muy bien" y que "no" tiene "ningún problema" por ello.

"Yo, los fichajes del señor Sánchez le corresponden al señor Sánchez. Yo soy muy respetuoso, no voy a entrar a valorarlo, ¿no? Él ha decidido a una persona que formó parte de mi equipo ficharla, pues me parece muy bien, me parece muy bien... no tengo ningún problema, ¿no? No sé si Fernández Vara tiene algún problema cuando venga el señor Sánchez con su asesor por Extremadura... Yo desde luego no tengo ningún problema", ha señalado Monago.