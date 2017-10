Molina, sobre las críticas de Bescansa, dice que Podemos es un partido de "ámbito español, patriótico"

El secretario regional de Podemos, José García Molina, ha defendidoque su formación es un partido de "ámbito español, patriótico", con una "concepción de la patria muy clara", que pasa por que se garanticen y se amplíen los derechos fundamentales y constitucionales.

De este modo ha reaccionado el líder regional de Podemos, en una entrevista en CMM Radio que recoge Europa Press, sobre las críticas de la diputada y fundadora del partido, Carolina Bescansa, que ha reprochado a la formación morada que esté más focalizada en los independentistas que en el conjunto de los españoles.

Tras precisar que cuando se habla en Podemos las cosas se "sobredimensionan", ha añadido que en su proyecto de país está la defensa y la ampliación de los derechos fundamentales, constitucionales, de rescate ciudadano y "del derecho decidir en todos los elementos de la vida".

"Ha estado siempre en nuestro programa. En ese sentido no hemos cambiado ni un ápice, pero luego el calor y el fragor de las noticias, de las coyunturas hacen que se saque de quicio cualquier declaración", ha criticado.

Dicho esto, ha insistido en que en su partido insisten en esa necesidad de dialogar, de negociar "para seguir avanzando en una democracia que ha traído cosas muy buenas, pero que tiene que seguir avanzando, porque no puede quedarse estancada".

JUEGO DEL GATO Y EL RATÓN

Preguntado sobre si este jueves es un día clave para el proceso de Cataluña, el también vicepresidente segundo de la Junta ha dicho que días claves "hay muchos", al tiempo que ha lamentado que "sigan enredados en el juego de gato y ratón" y que ninguna de las partes acabe de decidirse por tomar una solución.

Y es que, ha proseguido, para Podemos la solución "más democrática y adecuada" es la que pasa por sentarse a hablar, a negociar entrar en los parámetros de lo posible y hacer política, que es lo que los partidos políticos y los gobiernos tienen que hacer, solucionar los problemas. "Parece que ninguno de los dos están en esa tesitura y siguen en esa especie de juego de gato y ratón que no entiendo y ni comparto", ha condenado.

Respecto a la posibilidad de que el presidente catalán declare de forma unilateral la independencia, García Molina ha dicho no saber qué va a pasar ni cuál va a ser el siguiente paso, pues "hay mucha estrategia de por medio".

No obstante, se ha mostrado confiado en que Carles Puigdemont no declare la independencia. "No sé si sería un error, pero sí una decisión que no va a aportar nada bueno a la resolución de este conflicto, que tiene un tinte eminentemente político".

"No queremos la independencia, ni mucho menos que sea unilateral", ha añadido el líder regional de Podemos, que, a renglón seguido, se ha opuesto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y a que se derogue la autonomía en Cataluña.

Respecto a la celebración de unas elecciones, García Molina ha dicho no saber si esa es la solución. "Se podría dar la paradoja, en este escenario tan polarizado, de que los resultados, o lo que podríamos llamar los bloques, no acaben tan diferentes, y lejos de solucionar problema volver a la casilla de salida. Y eso si que sería un desastre", ha argumentado.

Por último, y sobre su criticado viaje a Cataluña, donde se reunió con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras asegurar no haber recibido "llamada del teléfono rojo" por ello, ha dicho no arrepentirse porque las intenciones fueron "buenas".