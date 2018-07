Mohamed VI reafirmó a Zapatero y Moratinos su voluntad de cooperar con España para gestionar las migraciones

De la audiencia, que tuvo lugar en el marco de la recepción con motivo de la Fiesta de Trono, según informó la agencia oficial marroquí MAP, Zapatero declaró posteriormente a los periodistas que está "convencido de que esta relación positiva entre nuestros dos países será consolidada más con el nuevo Gobierno español".

Las fuentes consultadas subrayan que el hecho de que el expresidente y el exministro estuvieran invitados a la fiesta y, sobre todo, que fueran recibidos en audiencia, supone un reconocimiento a su labor en el Gobierno en favor de las relaciones entre los dos países y un gesto de afecto por parte del monarca alauí.

Zapatero y Moratinos expresaron la voluntad del nuevo Gobierno español de reforzar aún más las relaciones con Marruecos y también hablaron de la presión migratoria, teniendo en cuenta que a las costas españolas han llegado más de 22.000 personas en lo que va de 2018, más que en todo el año 2017 (ese año las llegadas superaron las 24.000, lo que a su vez supuso un aumento del 132 por ciento respecto a 2016).

No obstante, las fuentes subrayan que también Marruecos está en una posición difícil porque están recibiendo una presión migratoria muy intensa y están convencidas de que el actual momento difícil se superará, sobre todo porque no hay crisis en las relaciones sino voluntad de colaborar, tal como confirmó el Rey de Marruecos.

El lunes por la noche, pero en Madrid, la nueva embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, subrayaba que "se seguirá reforzando" la ejemplar "cooperación antiterrorista y de lucha contra la inmigración ilegal" entre los dos países, pese a los "momentos difíciles" actuales y atribuyó el aumento de la migración hacia Europa a través de Marruecos al cambio en las rutas migratorias y a la labor de las mafias que "explotan" el dolor humano.

A la recepción que ofreció la Embajada marroquí en Madrid asistieron la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que fue embajador en Marruecos, junto a la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández De la Vega, secretarios de Estado como la de Migraciones, Consuelo Rumí, y el de Cooperación, Juan Pablo de Laiglesia, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Además, el Gobierno español ha pedido a la Comisión Europea ayuda para Marruecos, fundamentalmente equipamiento como helicópteros, lanchas o escáneres para hacer frente a la inmigración ilegal.

No obstante, la inmigración no fue el único asunto del que se habló en la audiencia de Mohamed VI a los invitados españoles en Tánger. A Marruecos tiene pendiente viajar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no pudo cumplir con la tradición de que el vecino del sur fuese su primer destino como presidente porque el Rey no podía recibirle en esas fechas; y también los Reyes, que iban a hacer una visita de Estado en enero que Marruecos aplazó por problemas de agenda. Las visitas, dicen las fuentes, se harán en su momento.

En la audiencia real a Zapatero y Moratinos, que iban acompañados por el hijo de éste, estuvieron también el príncipe heredero marroquí, Mulay El Hassan, y el príncipe Mulay Rachid.