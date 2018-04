Miquel Iceta: "Cifuentes renuncia a su máster y yo al Nóbel de la Paz"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado un "error grave" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, siga en el cargo pese a la crisis por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos y ha afirmado que "ella renuncia a su máster y yo renuncio al Nóbel de la Paz, estoy dispuesto a renunciar a miles de cosas que no tengo".

Miquel Iceta ha señalado que esta situación le parece "una ofensa" para las personas que "se han sacado títulos con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo de sus familias".

El líder del PSC ha afirmado, en el Foro Ser Navarra, que se puede compatibilizar la carrera política con estudios universitarios, aunque "no es fácil". "Yo abandoné los estudios porque me mordió el gusano de la política y me abdujo, pero desde luego hay que respetar los procedimientos y no hay atajos. Lo que no se puede nunca es atribuirse un título que no se tiene", ha indicado

Sobre el hecho de que Cristina Cifuentes siga en el cargo, Iceta ya dicho que ya no se "asombra de nada, pero es un error grave de ella y de su partido".

Por contra, ha asegurado que "es justicia poética" que el candidato en la moción de censura presentada por el PSOE sea Ángel Gabilondo, profesor de universidad. "Gabilondo es honestidad, es decencia, es respeto, y es academia en el noble sentido de la palabra. No se inventó un máster ni falta que le hace", ha apuntado.