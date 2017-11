Ministro de Exteriores de Venezuela exige a España la libertad de los "presos políticos" catalanes

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha exigido este viernes a "las autoridades españolas pongan en libertad a los presos políticos" catalanes, y que "respete los derechos humanos y políticos de los presos de conciencia".

Así se ha expresado en una sucesión de tuits que han comenzado expresando su "solidaridad con el pueblo de Cataluña". "Entendemos la angustia y dolor que sufre en estos difíciles momentos", ha escrito en su cuenta en esta red social.

"Exigimos que las autoridades españolas pongan en libertad a los presos políticos. El diálogo democrático debe ser la vía, no la represión", ha dicho a continuación el ministro, yerno del fallecido presidente Hugo Chávez, antes de decir que confía en que "el gobierno español respete los derechos humanos y políticos de los presos de conciencia y que la democracia se imponga".

Los mensajes de Arreaza en Twitter han estado acompañados de una nota de la Cancillería explicando que esas palabras de solidaridad con Cataluña son "en respuesta a los acontecimientos derivados" y posteriores "a la declaración de su independencia, que siguió al referéndum del 1 de octubre".

Esta es la primera alusión de Venezuela a la declaración unilateral de independencia proclamada en el Parlamento de Cataluña el pasado viernes. El Gobierno de Caracas no estuvo entre los que se apresuraron a dejar claro que no reconocerían la independencia y dieron su apoyo al Gobierno español, pero tampoco hizo ningún signo de reconocimiento --cosa que no ha hecho ningún Gobierno--.

En cambio, no es la primera vez que sus autoridades acusan a las autoridades españolas de tener "presos políticos" en el marco de la crisis catalana. Así lo hizo el propio presidente del país, Nicolás Maduro, cuando la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió a prisión preventiva a los presidentes de las organizaciones soberanistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Esas palabras motivaron que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación convocase al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, para emitir una protesta formal. Isea fue recibido por el director general para Iberoamérica, Antonio Pérez-Hernández, quien le transmitió el "rechazo absoluto" a esas palabras y confió en que ese tipo de declaraciones no se volvieran a repetir.

La nota de la Cancillería recuerda además otras palabras del propio Maduro criticando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: "¿Quién es dictador? ¿Nicolás Maduro o Rajoy, que ha optado por la sangre, el garrote y el porrazo contra un pueblo noble?".