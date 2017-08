Mínguez entrega su acta de diputada en Les Corts y deja dirección de Podemos

La diputada autonómica de Podemos Sandra Mínguez ha dimitido de su puesto en el Consejo Ciudadano del partido y ha entregado el acta de diputada en Les Corts Valencianes por "motivos personales".

En un comunicado, en el que advierte de que no desea dar más explicaciones, Mínguez ha informado de que se reincorporará a su profesión de profesora de Secundaria en septiembre y continuará participando políticamente en Podem "como una militante más".

El partido ha mostrado el "máximo agradecimiento a Sandra Mínguez por todo su esfuerzo y compromiso en estos tres años para desarrollar el proyecto de Podemos en el País Valenciano".

Mínguez ha explicado su decisión con una carta a la militancia en la que justifica su dimisión por motivos personales.

En este escrito, hecho público por Mínguez en Facebook, indica que "como siempre he dicho, la política no solo se hace en las instituciones. Yo venía haciendo política desde otros espacios y con otras responsabilidades mucho antes de ser diputada. He tenido la suerte de hacerla desde dentro, pero no os quepa la menor duda que la seguiré haciendo desde fuera".

"Voy a seguir haciendo política como he hecho siempre y lo haré desde donde pienso que ahora soy más útil", ha agregado.

Asimismo, ha insistido en que "han sido tres años muy intensos, con muchos momentos difíciles en los que he dejado mi vida en un segundo plano para dedicarlo todo a Podemos".

"Lo he dado todo, tanto que siento que me he vaciado. No obstante estoy muy orgullosa de haberlo hecho, quienes me conocéis sabéis que no soy persona de estar a medias en los sitios. Muy orgullosa de cada minuto, hora, esfuerzo, lágrima y sonrisa que le he dedicado a este proyecto".