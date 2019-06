Millo admite que los resultados del PP de Girona no son buenos pero reivindica el trabajo hecho

El líder provincial del PP en Girona y secretario general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía, Enric Millo, ha admitido este domingo que los resultados de su partido en las elecciones municipales en esta zona no han sido buenos, pero ha reivindicado el trabajo hecho por los candidatos populares.

"No fueron unos resultados buenos. No fueron ni los esperados, ni los queridos y, lamentablemente, no reflejan ni el trabajo hecho durante cuatro años por nuestros concejales ni el trabajo hecho durante la precampaña y la campaña", ha expuesto en un discurso ante el Comité Ejecutivo de los populares de Girona, que se ha reunido en Sant Feliu de Guíxols.

El también exdelegado del Gobierno en Catalunya ha señalado que el problema fue que el 26 de mayo "no se votó en clave municipal ni valorando los proyectos de ciudad, sino que se votó en clave general", y ha concluido que esto perjudicó a los populares gerundenses.

"También nos ha perjudicado la presentación, en municipios importantes, de nuevas opciones políticas y la movilización del voto independentista", ha continuado Millo, que ha querido con este acto agradecer el trabajo hecho por todos los candidatos y los apoderados de la formación.

EL PP EN EL FUTURO

Millo ha pedido a todos los miembros del PP de Girona que, pese a las adversidades, sigan trabajando por sus pueblos y ciudades y por su gente, aunque desde algunos puntos lo tengan que hacer "desde una posición diferente como es desde fuera de los ayuntamientos" --al no haber logrado representación--.

Ha negado que el PP esté en riesgo de desaparición en Girona, pese a que "a algunos les gustaría mucho", y ha asegurado que ya trabajan desde el 27 de mayo para recuperar la representación perdida en localidades como Girona, Blanes, Figueres, Lloret de Mar o Platja d'Aro y para ampliar la lograda en sitios como Puigcerdà, Calonge, Roses y Urús.

"Somos un partido que nos preocupamos de las necesidades de los vecinos y vecinas siempre, y no en función de si se tiene o no un cargo electo", ha resumido el dirigente popular.

Ha situado al PP como el único partido político que siempre planta cara al independentismo y defiende la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia, y ha cargado contra aquellas formaciones "que hacen de su ambigüedad y su oportunismo el pan de cada día de su actuación política".