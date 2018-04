Millo señala que la falta de presidente impide al Govern celebrarlo con "normalidad"

"Nada nos hubiera gustado más que esta diada se celebrara con total normalidad. Significaría que el Parlament ya habría elegido a un presidente o presidenta y podríamos celebrar con normalidad el Sant Jordi", ha asegurado en rueda de prensa para explicar los acuerdos del Consejo de Ministros.

La Generalitat no celebrará este Sant Jordi algunos de los actos que protagonizaban el presidente y los consellers, como por ejemplo la Misa y la bendición de rosas en el Palau de la Generalitat, ya que todo el Govern fue cesado por el 155.

Sí que se mantienen algunos actos sin presencia de líderes políticos, como la jornada de puertas abiertas para que los ciudadanos puedan visitar el Palau, los conciertos de carillón, o el baile de 'sardanes' desde la plaza Sant Jaume.

Millo ha explicado que el Gobierno ha considerado oportuno no celebrar los actos como la misa y la bendición ya que "la Generalitat es la anfitriona" y siguen sin haber presidente y consellers que puedan acudir a representarla.

"Por respeto a la propia institución era mejor no hacerlo. No habrá misa ni la bendición porque el anfitrión de palacio está vacante, no porque nosotros no queramos", ha zanjado el delegado del Gobierno, que deseado que se desencalle la legislatura cuanto antes mejor.

ACUERDOS CONSEJO DE MINISTROS

Millo ha abordado varios acuerdos del Consejo de Ministros relativos a Cataluña, como la modificación presupuestaria de la Conselleria de Agricultura para ajustar los fondos Feader a su ejecución real por un importe de 1,8 millones de euros.

El Gobierno central también ha anulado el gasto previsto por la Conselleria de Justicia de 20 millones de euros para el alquiler de un inmueble en Rubí, ya que el concurso público convocado para ello en su día "fue declarado desierto".

Entre otras cuestiones, el Consejo de Ministros también ha autorizado a los representantes de la Generalitat en los órganos de gobierno de la Fundación Teatre del Liceu a formalizar tres operaciones de endeudamiento, préstamos y crédito a corto plazo por 300.000 euros.