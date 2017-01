Millo ve "estéril" debatir la fecha del referéndum, que no se hará por ilegal

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha calificado hoy de "estéril" el debate entre JxSí y la CUP sobre la posibilidad de adelantar la fecha de un eventual referéndum sobre la independencia de Cataluña, ya que cree que "pierden el tiempo" porque la consulta no se hará al ser "ilegal".

En declaraciones a los periodistas, Millo también se ha referido a la investigación abierta por la Fiscalía a raíz de las declaraciones del exsenador de ERC Santi Vidal, reconociendo que el Govern había cometido ilegalidades en el proceso soberanista, al estimar que el ejecutivo catalán lo tendría que haber desmentido de forma "más clara", ya que hasta ahora su respuesta "abre la puerta a ciertas ambigüedades".

Millo, que hoy se ha reunido con el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, ha indicado que la Generalitat se tendría que centrar en gobernar, ya que "tiene mucho trabajo por hacer y no le dedica demasiado tiempo".

A su juicio, el hecho de que JxSí y la CUP estén "enfrascados" en "disquisiciones" sobre si se tiene que anticipar o no a antes del verano el referéndum sobre la independencia de Cataluña no tiene demasiado sentido, "teniendo en cuenta que el referéndum no se puede hacer porque es ilegal".

"No tiene demasiado sentido perder el tiempo en esto. Sería mejor que el Govern se dedique a gobernar, y la CUP, si le quiere dar su apoyo, que se lo dé, y si no, que no lo haga. Pero que no nos tengan a todos entretenidos con este tipo de debates estériles que no van a ninguna parte", ha subrayado.

Preguntado sobre la investigación abierta por la Fiscalía sobre las declaraciones de Santi Vidal, Millo ha apuntado que el exsenador de ERC hizo unas afirmaciones que revisten "mucha gravedad", ya que reconoció, según sus palabras, que el gobierno catalán está actuando ilegalmente.

Por este motivo, ha defendido que la Fiscalía investigue si la Generalitat se apoderó de manera ilícita de datos fiscales de los ciudadanos y si elaboró informes sobre la afinidad ideológica de los jueces.

"No me corresponde opinar si es cierto o no (lo que dijo Vidal), pero sí se tiene que investigar para aclarar si es cierto o no. Si no lo es, (Vidal) tendrá que explicar porque dice cosas que no son ciertas, y si lo es, obviamente estaríamos antes situaciones de delitos tipificados", ha esgrimido.

El delegado del Gobierno también ha denunciado la "mala práctica" que supone, a su entender, el "intento de utilización" del funcionariado por parte de la Generalitat, que ha animado a los trabajadores públicos a pedir fiesta el próximo lunes, 6 de febrero, para ir a protestar por el inicio del juicio al expresidente catalán Artur Mas por la consulta del 9N.

Millo ha alegado que los funcionarios son "personas libres" que tienen el derecho a manifestarse y pronunciarse públicamente, pero ha advertido de que no le parece una "buena práctica" que desde ninguna instancia se haga un llamamiento a que se manifiesten "ni en un sentido ni en otro".

Por otra parte, ha afirmado que el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, está en su derecho de querellarse contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por incumplir sentencias del Constitucional, pero ha recordado que el ejecutivo tiene "siempre" la voluntad de cumplir las sentencias, respetar las competencias de las autonomías, garantizar la cohesión territorial y defender los derechos individuales y la igualdad de los españoles.