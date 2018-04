Millo pide un informe a la Abogacía del Estado sobre el contenido de la placa de la plaza 1 d'Ocubre en Girona

En rueda de prensa en la subdelegación del Gobierno en Girona, Millo ha detallado que la placa "miente, manipula la realidad, genera odio, alimenta la confrontación, profundiza aún más en la división social y rompe la convivencia".

En una entrevista de 'El Punt Avui TV' recogida por Europa Press, ha concretado que en la placa se "califica los hechos con un lenguaje muy agresivo, que alimenta la confrontación, cronifica la división y no ayuda a superar las cosas que no han ido bien".

Ha tachado de error la decisión del Ayuntamiento gerundense porque esta "rompiendo con la tradición democrática de rendir homenaje desde una plaza diseñada específicamente para la Constitución", que considera que ha dado los mejores años de convivencia a la ciudadanía.

Preguntado por haber sido declarado persona 'non grata' en la ciudad en la que ha residido en los últimos 27 años, ha recordado que eso ha ocurrido en un centenar de municipios y que no le gusta a pesar de que no tiene efectos jurídicos.

Ha recordado que la primera reunión como delegado del Gobierno en Catalunya la tuvo con la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas (JxCat), y que la conversación sobre el referéndum ocupó los tres primeros minutos del encuentro y a partir de ahí abordaron asuntos de la ciudad.

"Yo me comprometí a ser autoexigente para que todos los proyectos en la ciudad de Girona tiraran para adelante. Esto fue así hasta el 1-O. Entonces la alcaldesa dijo, yo rompo con esta gente", ha explicado, y ha afirmado que los representantes políticos tienen que estar por encima de esas ello.

Millo ha pedido precisamente una reunión con Madrenas para hablar del desarrollo de los proyectos pendientes en la ciudad, y ha ensalzado la inversión que hay para la zona en los Presupuestos Generales del Estado.