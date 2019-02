Miles de personas exigen elecciones por la "traición" de Sánchez con los independentistas catalanes

Decenas de miles de personas se concentraron este domingo en la plaza de Colón de Madrid para denunciar la "traición" y la "humillación sin precedentes" al Estado por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al "dar una puñalada por la espalda a la ley" en su negociación con los independentistas catalanes, por lo que exigieron la convocatoria inmediata de elecciones.

Convocados por PP, Ciudadanos y Vox, 45.000 personas, según la Delegación del Gobierno, cerca de 200.000, según PP y Ciudadanos, coincidieron en la necesidad de mantener la unidad de España al grito de "no se negocia".

El acto de protesta se ha desarrollado bajo la presencia masiva de banderas de España y sin símbolos ni logos de los partidos. Los líderes han dado sus discursos antes de comenzar la protesta y el manifiesto final fue leído por los periodistas Carlos Cuesta, María Claver y Albert Castillón.

En ese manifiesto se acusó al Gobierno de ceder al "chantaje" de los independentistas, que quieren "destruir la convivencia ciudadana" en España, y más en concreto a Pedro Sánchez por renunciar "a defender la dignidad de los españoles, con el único objetivo de mantenerse en el poder".

"Frente a aquellos que quieren destruir nuestra patria, estamos aquí para decir alto y claro que la unidad de España no se negocia", ha asegurado el periodista Albert Castillón desde el escenario para terminar con un "Viva la Constitución, Viva España".

CASADO, RIVERA Y ABASCAL JUNTOS

La protesta concluyó con una de las imágenes más esperadas, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, posando junto sobre la tribuna colocada en el Monumento al descubrimiento de América.

En los momentos previos al acto, intervinieron líderes del PP, Ciudadanos y Vox, los tres partidos convocantes. El del PP, Pablo Casado, aseguró que el tiempo de Sánchez "ha acabado" y que empieza "la reconquista del corazón de los españoles".

Casado celebró que "la España de los balcones" haya "bajado a la calle". "Tenemos dentro de 100 días elecciones y la España de los balcones tiene que ir a las urnas para que el resultado sea una censura a la actuación del Gobierno socialista de Pedro Sánchez", señaló el líder del PP.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió elecciones ya. "A Sánchez se le acaba la escapada. Hoy, hay un antes y un después en esta legislatura", aseguró Rivera, para quien la marcha de Colón demuestra como "miles de españoles le dicen no a Sánchez y sí a España, no a los separatismos".

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, exigió que se suspenda la autonomía de Cataluña y que se detenga al presidente catalán, Quim Torra. "El golpe debe sofocarse hasta las últimas consecuencias con la detención de sus responsables y sus conspiradores", subrayó.

ESCASO PROTAGONISMO POLÍTICO

PP, Ciudadanos y Vox pactaron tener un escaso protagonismo en la concentración al no hablar en el escenario, aunque sí que se movilizaron en los últimos días para facilitar la asistencia a simpatizantes de sus formaciones de toda España.

No obstante, en la plaza de Colón hubo una gran representación de cada uno de los partidos. Por parte del PP acudieron las exministras Fátima Báñez y Dolors Montserrat, y todos los líderes regionales, salvo el del País Vasco, Alfonso Alonso, que estaba en un acto en Andoain en recuerdo de Joseba Pagazaurtundua.

Por el PP destacaba la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno y el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Por parte de Ciudadanos, junto a Rivera acudieron su número dos, José Manuel Villegas: el portavoz del partido en el Congreso, Juan Carlos Girauta; la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas y el candidato a las europeas, Luis Garicano.

También acudió el candidato a la Alcaldía de Barcelona y ex primer ministro francés, Manuel Valls, que justificó su ausencia de la foto final. "Yo no estaba, no soy organizador de la manifestación, y yo no tengo que estar", explicó.

Por parte de Vox, junto a Santiago Abascal, estaban Javier Ortega Smith, Rocío Monasterio y otros responsables de la formación.

También acudieron a la concentración representantes del Foro Asturias, UPN, UPyD y el Partido Aragonés.