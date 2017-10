Miles de ciudadanos salen de blanco a la calle para pedir diálogo en Cataluña

Miles de ciudadanos vestidos de blanco han salido hoy a las calles de las principales capitales españolas, con Madrid y Barcelona a la cabeza, para pedir al Gobierno y a la Generalitat que dialoguen para buscar salida al conflicto catalán ante el riesgo de una declaración unilateral de independencia.

La iniciativa, promovida desde las redes sociales por la plataforma "Hablamos?", ha logrado congregar millares de personas de blanco ante los ayuntamientos de toda España para pedir diálogo, sensatez, entendimiento y recuperar la política tras una semana marcada por los efectos del referéndum independentista del 1-O.

Así, en la plaza Sant Jaume de Barcelona se han concentrado miles de catalanes ataviados con camisetas blancas que han lanzado proclamas como "el pueblo catalán no quiere división", "sí se puede" o "queremos hablar", todo ello en un tono pacífico y sin exhibir banderas.

Aunque la concentración no había sido convocada por ningún partido, sí ha participado una representación del PSC encabezada por Miquel Iceta, quien ha subrayado que "mucha gente" está pidiendo diálogo en las calles y ha reclamado solucionar el conflicto catalán desde la negociación, para lo que, ha advertido, no debe haber "decisiones unilaterales".

La alcaldesa Ada Colau ha difundido un mensaje a través de Twitter en el que dice "Miles de personas envían un mensaje de paz a sus gobernantes: lo valiente, hoy, es escuchar y sentarse a hablar", mientras en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona unos concentrados han colgado un cartel con el lema: "Parlem, hablemos".

En Madrid, la movilización ha llenado la plaza de Cibeles de ciudadanos de blanco que de diversos modos han reclamado diálogo al Gobierno y a la Generalitat, con banderas blancas y coreando proclamas como "Ra-ra-ra, queremos hablar", "Carles, Mariano, a ver si nos llamamos" y exhibiendo carteles con mensajes como "#Hablemos", "#Falemos", "Parlem? Espanya es diversa".

Una lona extendida en el suelo con la palabra "diálogo" ha servido para que la gente escribiera mensajes como "Soy catalana y amo Madrid" o "Este país ya hizo la guerra una vez, nunca mais!".

Guillermo Fernández, uno de los promotores de esta movilización, ha explicado que se pretendía sobre todo reclamar "sensatez" para solucionar el conflicto secesionista en el momento "de la cordura y de hablar".

"Los gobernantes no pueden seguir por este camino, porque nos están dividiendo y envolviendo en banderas para hacernos chocar. Este país no lo merece", ha zanjado.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha difundido un tuit ilustrado con imágenes de las concentraciones "blancas" en el que ha dicho: "Diálogo y convivencia. La calle nos lo pide. Estemos a la altura, estamos a tiempo", mientras el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha apuntado en otro tuit: "La gente es mejor que sus gobernantes. Siento orgullo y esperanza viendo Madrid así ahora mismo".

En Zaragoza han sido unos 4.000 los concentrados en la Plaza del Pilar para pedir "la paz y la palabra", también vestidos con prendas de color blanco.

"Por favor, haced política", "Perdonad que no me aliste con ninguna bandera", "Políticos: castigados al rincón de pensar" o "Quien no sepa de dialogar que dimita", han sido alguno de los lemas exhibidos.

La manifestación celebrada en Valencia ha reunido a centenares de personas en las puertas del ayuntamiento de la capital, también para hacer un llamamiento por la paz y el diálogo y expresarlo con ropa, guantes y globos blancos y sin ningún tipo de bandera.

Ante carteles con los repetidos lemas "Hablemos" o "Parlem", una de las asistentes, Enriqueta Heras, explicaba: "Estoy aquí porque me cansan las guerras, las políticas y los engaños y pienso que la palabra la tiene que tener todo el pueblo y no unos cuantos".

Las tres capitales vascas han sido también escenario de concentraciones con muchos participantes vestidos de blanco que exhibían carteles con lemas como "Paz, diálogo y ley" o "Hablamos".

En San Sebastián, el diputado socialista Odón Elorza ha asegurado que hay un "campo inmenso de posibilidades" para tratar de resolver este conflicto, mientras en Vitoria, Sara Buesa, hija del socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA, ha participado en la lectura de un manifiesto que emplaza a la ciudadanía a "dar un paso adelante" y exigir diálogo.

Pamplona, que ha acogido a un centenar de personas en la plaza del Ayuntamiento, Logroño, con un medio millar de concentrados, y Valladolid, con un millar, han sido otras de las capitales donde los ciudadanos han secundado la convocatoria.

En esta concentración, que ha concluido un aplauso de los asistentes, el alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha apelado a la fuerza del diálogo como un paso necesario que está reclamando la ciudadanía.

Palma, junto a Madrid, ha sido la única capital que ha albergado dos concentraciones simultáneas distintas, y en este caso la del Ayuntamiento ha reunido a un centenar de manifestantes vestidos de blanco, mientras otros 6.500 recorrían el centro de la ciudad con banderas de España, Baleares y Mallorca en contra del secesionismo y en favor de la unidad de España.