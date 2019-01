Miguel Sanz dice que si CAN se hubiera integrado con las cajas vascas no habría investigación en el Parlamento navarro

Miguel Sanz, que comparece este miércoles en la comisión de investigación, ha afirmado que algunos tienen "una cierta frustración" porque Caja Navarra no se integró con las entidades vascas, una opción de la que, según ha dicho, él nunca tuvo conocimiento y ha considerado además que "hubiese sido más costoso para Navarra formar parte de Kutxabank y la salida al mercado hubiese sido más dificultosa".

Así, en relación a la constitución de la comisión de investigación, ha señalado que "nada de lo que ha pasado hubiese ocurrido si el proceso de CAN se hubiese orientado a la integración en Kutxabank, el banco de las cajas vascas y el embrión del pretendido banco público vasco".

Miguel Sanz ha dicho que no sabe si existe relación entre Kontuz, asociación que presentó en los tribunales denuncias relacionadas con Caja Navarra, y EH Bildu, pero ha afirmado que "se parecen bastante". "El ejemplo más palpable es que protagonistas, fundadores y personajes destacados de Kontuz ejercen responsabilidades políticas, bien yendo en listas electorales o formando parte del grupo parlamentario de EH Bildu", ha indicado.

Además, ha señalado que "ahora algunos grupos, entre ellos Kontuz, defienden a CAN cuando no ejerce la actividad financiera directa, y cuando sí lo hacía, los amigos de Kontuz, a veces dentro de la 'kale borroka', quemaban los cajeros de CAN. Quienes ahora quieren saber de Caja Navarra, antes no querían saber nada". "Y mientras se han levantado alfombras y se ha manifestado que no han encontrado nada ilegal, algunos se han encontrado con el muro de la incapacidad de condenar actuaciones condenables como los asesinatos de ETA", ha censurado.

También se ha referido Miguel Sanz a las denuncias presentadas en relación con Caja Navarra, para afirmar que "todas las denuncias que se plantearon han sido archivadas y sobreseídas". "Las resoluciones judiciales ponen de manifiesto la inexistencia de ilegalidad y de ilícito alguno. Lo demás lo dejo para todos aquellos que, habiendo visto rechazadas sus denuncias, pretenden conseguir a través de la actividad política lo que no consiguieron en los tribunales", ha indicado.

Acerca de la investigación de su patrimonio en la Audiencia Nacional, ha señalado no le "preocupa en absoluto".

En su opinión, "se pretendió acabar con el Gobierno de los partidos constitucionalistas, se pretendió alcanzar el poder político sin importar los árboles que hubiese que talar, incluidos la dignidad y la honradez de las personas".

Sanz ha asegurado que "sobre Caja Navarra se conoce todo lo que es posible e interesa conocer desde la obligada transparencia". "Se sabe todo por quienes más gritan que quieren saber, aunque bien es verdad que cuando han ido conociendo los archivos judiciales de denuncias sin ninguna consistencia el grito se ha dejado de oír o se oye con menos intensidad, los navarros ya no compran esa mercancía", ha asegurado.

El expresidente ha reiterado que el proceso de reestructuración de Caja Navarra "ha estado dirigido por normas de la Unión Europea, ha sido un proceso obligado por ley, del Gobierno de España, del Banco de España, del Banco Central Europeo". "El proceso de reestructuración de CAN ha sido el mejor de los posibles. CaixaBank es la mayor entidad financiera de España y considerada durante varios años la mejor banca privada de España", ha destacado.