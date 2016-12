Miguel Gutiérrez (C's) dice que el PP pierde votaciones por su "poca capacidad negociadora"

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Gutiérrez ha acusado al Grupo Parlamentario Popular de no querer negociar y de "no cambiar una coma". "Tienen que entender que la política ha cambiado. Si no quieren negociar, no conseguirán sacar adelante las iniciativas", ha añadido.

Gutiérrez se ha expresado así al hilo del cruce de declaraciones que protagonizaron este martes él mismo y el portavoz parlamentario 'popular', Rafael Hernando, que había acusado a Ciudadanos de falta de "lealtad" en algunas votaciones. El diputado 'naranja' le respondió que su pacto sólo es de investidura.

"Nosotros hemos firmado un acuerdo para garantizar o en este caso votar si al proceso de investidura, punto. Lo hemos cumplido. Nosotros no hemos firmado nada para garantizar votaciones ni que saquen adelante iniciativas", ha explicado.

En todo caso, Gutiérrez ha dicho que no le cabe duda de que "el PP es "un partido serio que cuando firma un compromiso lo cumple". "No me atrevo a pensar que un partido que sustenta un Gobierno como el español no sea capaz de cumplir lo que se firma", ha manifestado.

LA RELACIÓN CON EL PP ES CORDIAL PERO HAY QUE NEGOCIARLO TODO

Gutiérrez ha definido la relación que su formación mantiene con el Partido Popular como "cordial" pese a que "hay que negociarlo todo". "Tiene que haber más consenso, más generosidad, pero las relaciones son correctas", ha apostillado.

Preguntado por el hecho de que el PP parezca dispuesto a cambios en la reforma laboral, ha dicho que le parece un "buen punto de arranque" porque "derogar una ley para volver a una igual de mala que la anterior" no es bueno, así que lo que hay que hacer es "cambiarla".

"La gente protestaba durante toda la campaña diciendo que estábamos locos, pero la realidad se va imponiendo y de ese modelo es el que la gente empieza a hablar. Hemos cogido el modelo que está actuando con eficacia en el mundo, a veces uno tiene que fijarse en lo que utilizan los de alrededor", ha espetado.

PODEMOS TIENE UNA CRISIS DE PELEAS ENTRE BANDAS

Preguntado también por el liderazgo de PSOE y Podemos, ha dicho que los socialistas tienen una "crisis considerable" y lo ve incluso como "una escisión". No obstante, ha dicho que "hay que valorar los esfuerzos que está haciendo el PSOE" para que en España haya Gobierno.

Sobre la formación dirigida por Pablo Iglesias, Gutiérrez ha hablado de una "considerable crisis de liderazgo" y fr "pelea entre bandas". "No es muy extraña teniendo en cuenta que estamos hablando de partidos que están dentro de esa amalgama como el Partido Comunista con una larga trayectoria de acuchillarse entre ellos", ha apostillado.

PUIDGEMONT ESTÁ EN LA "RUEDA DEL HAMSTER"

Por otro lado, ha acusado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puidgemont, de estar "en la rueda del hamster" --como ya hiciera la líder de su partido en Cataluña, Inés Arrimadas, por su empeño en una nueva convocatoria de referéndum.

"Siguen dando vueltas pero están en el mismo sitio. No se qué ha ayudado a la vida de los catalanes, qué grandes reformas aparte del procés: ninguna. Los ciudadanos tienen problemas más allá de verse identificados con un proceso", ha opinado.

Gutiérrez ha apostado por el diálogo y ha dicho que "no se trata de ver quién toma la iniciativa como si fuera un pulso" sino de solucionar un problema "que afecta a muchísimos catalanes". "No hay que olvidar que llevan muchísimos años en los que no se está haciendo nada en favor de los ciudadanos", ha lamentado.

De esta forma, ha asegurado que "no parece que Puidgemont tenga muchas ganas de hablar ni de decir nada" --tras confirmar que no acudiría a la Conferencia de presidentes autonómicos. "Los choques de trenes no son buenos y hay que evitarlos, y la mejor forma es el diálogo y el consenso", ha concluido.