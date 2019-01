Miembros de Podemos que asisten al Consejo Ciudadano piden unidad y un debate tranquilo para superar la crisis

En declaraciones a los medios, la portavoz adjunta en el Congreso de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha señalado a su llegada a la sede de la calle Princesa que se debe trabajar "por una candidatura de unidad" y ha recalcado que debe hacerse con "tranquilidad" hablando "con todos".

De la misma opinión era la coportavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, quien ha resaltado que lo importante para la reunión del CEE de esta tarde es el debate. "Es lo que hace falta, hay que debatir mucho, hablar y buscar soluciones", ha subrayado.

LOS SECRETARIOS GENERALES: DEBATE CALMADO

Por su parte, el secretario general de la formación morada en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha indicado que este miércoles tienen la "oportunidad perfecta" para mantener un debate "calmado, cara a cara y con criterio político" para poder afrontar unas elecciones en las que Podemos debe "estar a la altura".

Además, ha insistido que lo que deba ocurrir en Madrid a raíz del anuncio de Errejón, deben decidirlo "los compañeros de Madrid", al igual que lo que ocurre en Castilla-La Mancha se decide en esa región. Por esto, ha puntualizado que es importante "bajar la temperatura" y a partir de ahí aportar soluciones porque, ha añadido, "hay inteligencia y capacidad para hacerlo".

Molina ha recalcado que hoy se debe buscar el debate y ha recordado que los secretarios generales en Toledo lanzaron "un mensaje muy claro" en el que abogaban por cooperar y no por competir. "Pero no es un mensaje a nadie en particular", ha reconocido.

El secretario general en Castilla y León, Pablo Fernández, ha insistido al igual que el resto en que esta tarde lo importante es el debate y analizar desde "la cordialidad y la calma" el problema para aportar una solución política. "Hay que dejar de hablar de nosotros mismos y hablar de los problemas del país que son muchos, (...) que son ingentes, hay que dar una solución hoy", ha exigido.

El secretario General de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha destacado antes de entrar que en el órgano que se convoca este miércoles en Madrid es donde deben tratarse este tipo de conflictos, y ha señalado que es importante trasladar la confianza a los votantes para seguir con el trabajo pendiente de cara a las elecciones de mayo.

Así, se ha mostrado confiado en que la crisis abierta en el partido se resuelva, ya que, ha indicado, "toda situación es remontable y superable". "La línea de los secretarios generales es clara, cooperación de cara al futuro de Podemos", ha añadido.

Por último, el diputado de Unidos Podemos y miembro del sindicato SAT, Diego Cañamero, ha explicado que afronta la reunión de manera positiva y ha vaticinado que saldrán satisfechos de la misma porque el objetivo es "intentar llegar a los comicios aglutinando a las izquierdas".

A su juicio, se debe de hacer el esfuerzo de unir "al patriotismo de izquierdas para que el pueblo salga reforzado" para defender sus intereses. En este sentido, ha reconocido que si bien en Podemos "hay muchas sensibilidades", se debe adaptar a la gente y "hablar de los problemas reales de la sociedad".

"Tenemos que buscar encuentro porque la derecha y el fascismo vienen golpeando fuerte para quitarnos nuestros derechos", ha añadido, antes de abogar por integrar a todos en un solo proyecto político.

Fuentes del partido 'morado' ha confirmado que a la reunión del CEE asisten todos los secretarios generales territoriales con la excepción de Noemí Santana (Canarias) y Teresa Rodríguez (Andalucía). Esta segunda, ha enviado en su lugar al responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina.