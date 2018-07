Política

Michavila augura que "veremos a Sánchez denostado como a sus predecesores" y defiende el equilibrio de la monarquía

El exministro de Justicia José María Michavila ha afirmado este martes que "veremos a Pedro Sánchez denostado como a todos sus predecesores" al frente del Gobierno, y ha defendido que "no hay que escandalizarse, pero sí saberlo y no dejarse llevar". "Hoy la prensa vive de quitar y poner personas y, en esta situación, que haya una institución que condense el equilibrio no es malo".