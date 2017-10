La Mesa rechaza valorar la petición de reconsideración del PSC

Fuentes parlamentarias han explicado que la Mesa no debe reunirse para valorar esta petición, ya que no ha habido ninguna tramitación y el órgano director se ha limitado a tomar nota de los resultados, por lo que consideran que no hay ningún trámite parlamentario a reconsiderar.

El PSC había presentado una petición de reconsideración porque aseguraban que la decisión de la Mesa se basa en un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), aunque fuentes de JxSí y SíQueEsPot han asegurado que la toma de nota de los resultados no tiene ningún efecto jurídico.