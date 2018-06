Mendia emplaza a todos los que han apoyado a Sánchez a ayudar al Gobierno en este momento "inédito"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia (PSE-EE), ha emplazado a todos los que han apoyado a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a cooperar en este momento "inédito" que supone "una etapa de oportunidades". Además, cree que el PSOE es capaz de "traer" al nacionalismo a la convivencia y que estaría bien que éstos y "otros" estuvieran en la subcomisión territorial del Congreso.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, ha considerado que este nuevo tiempo que se abre en España, que todos lo reconocen, debe ser valorado por todos, pero especialmente por quienes acompañaron al socialismo en abrir esta etapa de oportunidades". "No nos aferremos a agendas pasadas, lo que está ocurriendo es inédito y todos debemos saber leerlo", ha dicho.

Tras señalar que "el PSOE ha utilizado la llave democrática que estaba en su mano para abrir una nueva etapa y desbloquear la política en España", ha destacado que "es un ejercicio de responsabilidad que nos apela a todos: a quienes hemos tomado la iniciativa, a quienes la han acompañado y hecho posible".

La líder de los socialistas vascos ha asegurado que el PSOE "no se va a convertir en un partido nacionalista", pero cree que capaz de "traer" al nacionalismo a la convivencia "todos juntos" en un "espacio compartido que es España". Además, ha afirmado que "estaría muy bien" que los nacionalistas y "otros" ocuparan "las sillas vacías" de la subcomisión territorial del Congreso.

Mendia ha indicado que "el socialismo ha sido históricamente el partido de la descentralización, el que ha entendido como nadie la pluralidad". Por ello, considera que "hoy hay una oportunidad de diálogo con Cataluña que han entendido incluso los independentistas que están al frente de la Generalitat".

En este sentido, ha considerado que, para garantizar la pluralidad, debe encontrarse "el punto medio en el que encontrarse nacionalistas y no nacionalistas". "El PSOE no se va a convertir en un partido nacionalista porque no lo es, pero es un partido capaz de escuchar a los nacionalistas y saber traerles a un punto en el que podamos convivir todos juntos que es, en definitiva, de lo que se trata, de reconstruir la convivencia en un espacio compartido que España", ha señalado.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Idoia Mendia ha explicado que es el PSOE "el que estableció en su documento de Granada que había que reformar la parte territorial de la Constitución para mejorar el funcionamiento del Estado autonómico". "Por eso, Pedro Sánchez pactó con el PP, con Rajoy, poner en marcha una subcomisión territorial que todavía sigue en marcha", ha añadido.

Además, ha recordado que "esa subcomisión territorial está llena de sillas vacías, que estaría muy bien que fueran siendo ocupadas por los partidos nacionalistas y por otros que no parecen tener mucho interés en la reforma de la Constitución, pero que sí es importante".