Mendia considera que Pedro Sánchez "estará madurando" si se presenta o no porque es una "decisión difícil"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, considera que el exlíder socialista Pedro Sánchez "estará madurando" si se presenta o no a la Secretaría General del PSOE, ya que opina que se trata de una "decisión difícil".

En este sentido, ha remarcado que eso le compete a él decidirlo, pero que se conocerá en los próximos días. "Pedro nunca ha dicho que se quisiera presentar, pero tampoco ha dicho que no fuera a hacerlo. Por lo tanto, es su decisión. Es una decisión difícil, la de todos. Para Patxi López tampoco ha tenido que ser fácil", ha afirmado en declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press.

A la pregunta de si cree que el exsecretario general se ha podido sentir "traicionado" por el exlehendakari Patxi López, Mendia ha apuntado que "esos son sentimientos muy personales" y ha asegurado que ella no se puede poner en la cabeza del exlíder socialista.

"Yo sí que puedo decir, como secretaria general del PSE-EE, que nosotros seguimos defendiendo las mismas cosas que defendíamos cuando Pedro Sánchez estaba en la Ejecutiva al frente del PSOE, ser alternativa a la derecha y un PSOE plural. Y creo que lo seguimos compartiendo con Pedro Sánchez", ha precisado.

Tras señalar que los socialistas vascos han sido "leales hasta el final" siempre al secretario general del PSOE, Mendia ha asegurado que seguirán siéndolo con el que salga del próximo Congreso del partido, que tendrá lugar en junio, después de las primarias de mayo.

Durante este proceso hasta el 39 Congreso, Mendia ha dicho que su partido será "neutral" ante los diferentes aspirantes, pero cree que es bueno que Patxi López haya iniciado "el debate de ideas" en el partido, al tiempo que considera que su candidatura "no cierra el paso" ni a Pedro Sánchez ni a Susana Díaz.

ES BUENO QUE HAYA MÁS DE UN CANDIDATO

Preguntada por si ha estado cerca de la toma de decisión de Patxi López, la líder de los socialistas vascos ya señalado: "No se crea. Yo soy una militante y dirigente preocupada por el futuro del PSOE. Creo que en este tiempo tan difícil el Partido Socialista tiene que reivindicar su lugar en la política española y tiene que ser una alternativa a la derecha. Y yo he intentando empujar en esa dirección en todo momento".

Mendia ha rechazado que López sea el candidato del PSE-EE porque el partido en Euskadi "no tiene que tener candidato", sino ser "una organización neutral". "Estoy convencida de que va a haber más de un candidato y eso es bueno. Puede parecer que va a ser demasiado caliente el debate, pero los militantes socialistas necesitamos debatir, confrontar ideas, modelos de partido y es lo que vamos a tener en los próximos cinco meses", ha indicado.

Por ello, ha manifestado que el PSE-EE será "neutral" y facilitará la campaña a todos los candidatos que "den un paso al frente, recojan los avales y presenten candidatura". "Yo tendré una opinión como militante. De momento, creo que todavía es muy pronto para decir que candidato se apoya o no se apoya, y mi opinión no es nada más que la de una militante más", ha añadido.

En este sentido, ha dicho que ella apuesta por un PSOE "donde haya también lealtad al liderazgo del partido y a la Ejecutiva que salga del Congreso". "Llevamos demasiado tiempo con mucho ruido y división dentro del partido. Eso no es bueno y a los electores no les gusta un partido dividido. Tras las primarias y todos estos meses de debate que vamos a tener y de confrontación de ideas, tenemos que ser capaces de tener un Congreso y salir de él unidos, que no quiere decir uniformes, sino leales al secretario general que salga", ha apuntado.

SUSANA DÍAZ

Respecto a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha indicado que estará "sopesando y valorando si tiene que dar el paso o no". "Su entorno dice que sí, pero yo me fío más de las personas que de los entornos", ha aseverado.

Idoia Mendia considera que el hecho de que Patxi López haya presentado su candidatura "no cierra el paso" ni a Sánchez ni a Díaz, sino que "abre más opciones ante la militancia".

A su juicio, "ahí cada uno tendrá que tomar su decisión y que todo sea en beneficio del proyecto colectivo". "Estoy convencida de que las personas que vayan a dar el paso al frente se recorrerán las agrupaciones de toda España explicando su proyecto a sus compañeros y éstos podrán ver, contrastar y elegir. Y seguro que eligen bien", ha dicho.

La secretaria general del PSE-EE ha instado a mirar al futuro porque no es "demasiado enriquecedor" que se esté "todo el rato mirando hacia atrás". "Yo no era partidaria de la abstención a Rajoy, sino de mantener el 'no', pero tomamos aquella decisión en el órgano competente del partido, y lo acatamos porque era una decisión democráticamente tomada y ahora estamos en un escenario político diferente", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que hay que recuperar el PSOE "como alternativa a la derecha y al PP", y lograr un proyecto "sea atractivo". "En esa mirada hacia el futuro, los candidatos que se presenten tendrán que decir qué modelo de partido quieren, qué política creen que tenemos que hacer los socialistas en esta nueva sociedad", ha añadido. En su opinión, en ese escenario los socialistas tienen "que jugar con los principios de la socialdemocracia".

PRESUPUESTOS

Idoia Mendia cree que la decisión que el PSOE debe tomar sobre los Presupuestos "no es una cuestión menor". "Me preocupa que, mientras Podemos, Ciudadanos y el PP van a celebrar sus congresos nacionales en febrero y van a tener sus líderes y su programa político para los próximos cuatro años, el PSOE va a continuar en una situación de interinidad", ha lamentado.

En este sentido, ha recordado que los socialistas han defendido que no respaldarán la cuentas y Mariano Rajoy ha asegurado que, si no puede sacarlas adelante, convocará elecciones. "El PSOE se puede encontrar sin liderazgo, en una situación de interinidad y sin un programa político", ha dicho.

En este sentido, ha dicho que no sabe cómo se podrá gestionar esta situación, pero la gestora, el grupo parlamentario o el comité federal "tendrán que tomar una decisión" sobre las cuentas públicas.

PNV

Mendia se ha mostrado partidaria de no facilitar que el PP saque adelante los Presupuestos "que viene con recortes". En cuanto a la postura que adopte el PNV al respecto, ha señalado que es decisión de los jeltzales.

"Yo no sé si el PNV está negociando con el PP en Madrid los Presupuestos", ha asegurado, para señalar que, en ocasiones, se confunden lo que pueden ser las negociaciones entre jeltzales y populares, con "la agenda institucional vasca", como los recursos a las leyes aprobadas en el Parlamento vasco, "los recortes" que el Ejecutivo central "obliga a hacer" en temas de Administración Pública, la jornada de los funcionarios, el Cupo o el TAV.

"Hay muchas cuestiones que tenemos pendientes el Gobierno vasco y el Gobierno de España y ahí sí que hay que negociar", ha indicado. Además, espera que, "en ese talante que dicen que han inaugurado los del PP en esta legislatura, se den cuenta de que hay cuestiones que llevan demasiado tiempo atacadas con la Comunidad Autónoma Vasca que están perjudicando a los ciudadanos vascos y que merecen ser resueltas", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que "hay cuestiones que vienen desde la etapa Ibarretxe, las heredó el lehendakari Patxi López y las ha vuelto a heredar el lehendakari Iñigo Urkullu". "Creo que son demasiados años con las mismas cuestiones encima de la mesa y creo que toca ya arreglarlas", ha concluido.