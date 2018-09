Mendia dice a Urkullu que "de poco sirve apelar a la pluralidad" si sólo reconoce las aspiraciones nacionalistas

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, se ha dirigido este jueves al lehendakari, Iñigo Urkullu, para afirmar que "de poco sirve apelar a la pluralidad", si el modelo que ofrece "sólo recoge las aspiraciones de una parte", la nacionalista.

Tras asegurar que su partido no abdicará de lograr un acuerdo para un nuevo Estatuto, ha afirmado que no es responsabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arreglar lo que no se ha sabido encauzar en Euskadi.

De esta forma, Mendia ha aludido a los emplazamientos que el lehendakari ha realizado a Sánchez, durante su intervención en el pleno de política general del Parlamento Vasco, para que cumpla el Estatuto, reconozca la plurinacionalidad y emprenda un camino confederal en el Estado. Además, Urkullu ha llamado a los grupos a buscar un consenso más "amplio y sólido" de nuevo estatus --cuyas bases han sido pactadas entre el PNV y EH Bildu--.

En su discurso, la líder de los socialistas vascos ha replicado al presidente del Gobierno Vasco que, "de poco sirve invitar al acuerdo" sobre una reforma estatutaria, "si hoy ya se da por cerrado un modelo".

"De poco sirve apelar a la pluralidad si el modelo que se ofrece solo recoge las aspiraciones de una parte de la sociedad. Usted defiende un modelo confederal, yo defiendo el federal, y estamos en uno autonómico que sólo se puede cambiar si reformamos la Constitución. Si no es así, y lo sabe usted, lo que ahora plantea sólo generará esa frustración de la que usted y nosotros queremos huir", ha apuntado.

Tras señalar que los socialistas seguirán comprometidos "con garantizar la pluralidad que tanto enriquece", ha advertido de que se estrena "un curso político en el que volverán las citas con las urnas", y en la Cámara vasca "va a haber mucha tentación de pensar más en algún voto que se pueda arañar que en algún derecho que se pueda conquistar".

"Mi grupo, pase lo que pase en los próximos meses, seguirá buscando conciliar voluntades sobre los mínimos que suman a toda la sociedad para impedir que los máximos de una parte de esa sociedad perjudiquen a la ciudadanía. Entre el todo o la nada, existe un enorme cauce en el que cabemos todos, y es el que hemos trabajado y seguiremos empeñados en trabajar", ha añadido.

En su opinión, en Euskadi se debería "tener bien aprendido que los grandes acuerdos sólo se construyen desde el reconocimiento mutuo, desde la asunción de las diferencias, desde el respeto a la legalidad, desde los principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad, y desde las ganas de sumar".

LEGALIDAD

La líder de los socialistas vascos ha asegurado que el PSE-EE "no va a dimitir nunca de esa aspiración a la suma" ni va a "abdicar de su responsabilidad de garantizar un camino seguro y renovador" a los vascos, algo que "requiere sosiego y valentía, legalidad y ambición". "Vamos a explorar a fondo el camino que la existencia de ETA bloqueó: el de la convivencia plena desde principios éticos en una sociedad diversa", ha explicado.

Idoia Mendia cree que será "histórico" el día en que se consiga "renovar el proyecto de convivencia para mejorar la vida de la gente para los nacionalistas y los no nacionalistas, vengan de donde vengan y sientan como sientan".

En este sentido, ha advertido de que ha pasado la fase de "azuzar las diferencias" y ha apostado por "un proyecto viable" que "abra un nuevo tiempo de convivencia entre los vascos y con el resto de España dentro de la UE".

Además, ha asegurado que "no es responsabilidad del presidente Pedro Sánchez arreglar lo que aquí no se ha sabido encauzar", y ha recordado que ahora su partido "tiene la responsabilidad de gobernar España, y lo hace gracias a la conjunción de voluntades que se dieron en junio pasado para cambiar el paso en el conjunto del país". A su juicio, esto "demuestra la importancia de la política y el valor del diálogo para conseguir acuerdos entre diferentes".

Mendia ha reivindicado "el espíritu y la mejor de las tradiciones" de los vascos, el del "acuerdo entre diferentes para progresar de la mano, sin que ni una sola persona se sienta excluida de ese proyecto compartido".

Para la líder del PSE-EE, "es posible sacar adelante un texto que no margine a nadie". "Es posible unir de nuevo a los vascos en un proyecto integrador, inclusivo y viable porque ya lo hicimos en el pasado, porque en España estamos abriendo un nuevo tiempo para el acuerdo, y Euskadi no se puede quedar al margen", ha apuntado.

En esta línea, ha recordado que "en peores condiciones" se ha sabido "unir fuerzas en Euskadi. "El grupo socialista seguirá comprometido en aquello que firmamos para la gobernabilidad de Euskadi, y seguiremos comprometidos, sobre todo, con garantizar la pluralidad que tanto nos enriquece, que tanto nos ha costado preservar y que se plasma en la vía de los amplios consensos", ha asegurado.

OPORTUNIDADES

La líder del PSE-EE ha asegurado que "es un momento de oportunidades y de responsabilidades de todos y cada uno de los grupos, para que los problemas no se pudran, para encontrar soluciones". "No sólo hablamos de transferencias pendientes o de desanudar cuestiones atascadas tras la desaparición de ETA, sino de otros muchos asuntos que no son la agenda exclusivamente vasca, pero que nos afectan directamente también a todos", ha dicho.

En este sentido, ha llamado a "corregir los desmanes en derechos laborales, en la protección del derecho a la salud, en la garantía de la igualdad plena de las mujeres y los desmanes que han puesto en peligro la sostenibilidad de las pensiones públicas dignas".

"De esas realidades queremos hablar hoy. De esas realidades en donde constatamos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y sobre lo que nos une es sobre lo que queremos volcar los esfuerzos", ha asegurado.

Además, ha llamado a acordar la reforma de la Ley de la RGI y ha agradecido a EH Bildu que pidiera en junio aplazar este trámite "en lugar de tirar a la basura la propuesta". ETA y VÍCTIMAS

Tras recordar "el terror que ETA imprimió durante medio siglo", ha señalado que la marca de este terrorismo "ha desaparecido de cara al exterior, pero aquí, en casa, sigue quedando la huella de lo que supuso esa historia".

"Las víctimas siguen esperando que se reconozca que el daño causado fue profundamente injusto. Lo necesitan quienes perdieron a sus familiares, quienes fueron amenazados, quienes no aguantaron la presión y se marcharon", ha añadido.

A su juicio, "es necesario que se diga con claridad que no hubo una sola razón, ningún proyecto político, que justificara el miedo, los secuestros, los asesinatos". Además, ha apostado por que se "sepa la verdad" de los casos de Humberto Fouz, Jorge García, Fernando Quiroga, Eduardo Bergaretxe, José Miguel Etxeberria, que desaparecieron sin que se conozca dónde se encuentran sus restos.

Por ello, ha emplazado a las instituciones trabajar "para que nadie pueda sentirse orgulloso de haber vulnerado una sola vida, para que nadie que salga de la cárcel pueda jactarse por lo que hizo. Es necesario que todas las víctimas sean reconocidas y reparadas", ha aseverado.

En esta línea, ha apuntado que "el Estado de Derecho aguantó y venció a quienes quisieron derribarlo, y se fortalece cuando reconoce sus fallas y las corrige". "Éste es el mejor cimiento para la convivencia, que quienes representamos a la ciudadanía seamos rotundos y claros para decir que nadie debió ser amenazado, secuestrado, torturado ni asesinado, ni por ETA ni con la excusa de ETA", ha concluido.