Mendia cree que, "mirando al futuro, Pedro Sánchez no es la persona adecuada" para liderar y "unir" al PSOE

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, considera que, "mirando al futuro, Pedro Sánchez no es la persona adecuada" para liderar el PSOE y "unirlo", aunque cree que la decisión de presentar su candidatura o no a las primarias "debe tomarla él personalmente", como ha ocurrido con la de Patxi López. Asimismo, valora que el exlehendakari "cogió al PSE completamente roto en 2002 y lo unió".

En una entrevista publicada por el diario Deia, recogida por Europa Press, la dirigente vasca, que este pasado sábado acompañó a López en su primer acto de presentación de su candidatura, asegura que el hasta ahora único candidato a la secretaría general ha dado este paso por "compromiso con el partido". "Yo sé que a Patxi López le duele el PSOE, ha crecido en el PSOE y le preocupa la situación que estamos atravesando", señala.

Convencida de que "va a haber más candidatos", Mendia remarca que el PSOE "debe saber gestionar la pluralidad desde la lealtad" a la Ejecutiva Federal. En este sentido, destaca que López "tiene de bueno en su mochila que cogió al PSE completamente dividido y roto en 2002, lo unió y hoy somos lo que somos".

La dirigente vasca recuerda que el exlehedankari "estuvo hasta el final con Pedro Sánchez y sigue compartiendo con él aquello que defendían juntos en la Ejecutiva Federal del PSOE". Por tanto, afirma que no hay "una cuestión de traiciones, sino de lealtad al partido y a unas ideas".

"Personalmente, como militante del PSOE, no quería este escenario con un gobierno del PP, pero eso es ya pasado. Estamos en un tiempo nuevo, con el PP gobernando y nosotros estamos en la oposición y con un partido dividido, y no de ahora, sino desde la marcha de Zapatero de la Secretaría General. Y por eso, y mirando al futuro, creo que Pedro Sánchez no es la persona adecuada para liderar el PSOE, para unirlo. Por eso siempre pensé que debía ser una persona diferente a Pedro", manifiesta.

En cualquier caso, señala que la decisión de presentar o no candidatura, "como la de Patxi López, debe tomarla él personalmente" y añade que el dirigente vasco "ya dijo claramente que su presentación no impedía la presentación de otros". "Y además, creo que defienden cosas parecidas para el PSOE", agrega.

Asimismo, opina que el PSOE no debería apoyar los presupuestos que presente el Gobierno del PP, si bien reconoce que Mariano Rajoy "puede convocar elecciones, lo que nos pillaría sin líder, sin congreso y sin proyecto político".

En relación a los procesos en otros partidos, Mendia cree que la "bronca" en Podemos es "muy vieja". "Quienes llegaban diciendo que eran la nueva política no han hecho ninguna aportación y solo les veo pegarse por los sillones", censura. Respecto al PP, no cree que José María Aznar "vaya a constituir un partido político y debilitar así a la derecha por ese flanco".

LA SITUACIÓN EN EUSKADI

Por otro lado, la secretaria general del PSE ve "bien" al Gobierno vasco, que integra su partido junto al PNV, y recuerda que, en materia de autogobierno ambas formaciones han acordado "hacerlo dentro de la legalidad y un debate en libertad". "No nos saldremos nunca de la legalidad. No vamos a llevar a Euskadi a una situación de choque frontal con la legalidad vigente", afirma.

De este modo, señala que, "al final del ese camino, no estará aquello que no entre en la legalidad y el derecho a decidir no está en la legalidad vigente" y subraya que "el nuevo estatus no puede derivar en una confrontación entre vascos o entre instituciones".

Finalmente, indica que las dificultades para aprobar los presupuestos vascos dependerá de la postura de los grupos parlamentarios. En este sentido, apunta que, en la sesión de investidura, los tres grupos de la oposición "casi se daban codazos entre ellos por acordar con el Gobierno". "Si esa disposición se sigue manteniendo, y si es cierta, creo que no va a ser difícil sacar adelante los Presupuestos", concluye.