Méndez de Vigo no comenta las primarias del PSOE: "Sus militantes tienen que decidir y me gustaría que acertaran"

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha rehusado este viernes entrar a valorar el proceso interno de primarias que está viviendo el PSOE alegando que son los militantes del PSOE los que tienen que decir quién es su secretario general. Eso sí, ha dicho que le gustaría que "acertarán" en esa votación.

"La posición del Gobierno y la mía ha sido desde el principio no interferir en el proceso del PSOE y no lo vamos a hacer. Lo seguimos con interés, como se pueden imaginar, pero no voy a hacer ninguna declaración al respecto. Son los militantes socialistas los que tienen que tomar su decisión y me gustaría que acertaran", ha manifestado.

Así se ha pronunciado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado si el Gobierno está más tranquilo después de que Pedro Sánchez en esta recta final de campaña interna por la Secretaría General del PSOE esté mostrado gestos de distanciamiento con Podemos.

"LA CULTURA DEL PACTO"

En cuanto a si el pacto entre PP y Cs goza de buena salud, después de que el partido de Albert Rivera acusara a los 'populares' de pastelear con los socialistas el reparto de las comisiones de investigación, Méndez de Vigo ha restado importancia a esos comentarios argumentando que los acuerdos "siempre sufren altibajos". De hecho, ha dicho que en esta legislatura hay que "acostumbrarse" a eso, a que "haya discrepancias" y se hagan "públicas".

Además, ha recordado al partido naranja que ha sido una "decisión mayoritaria" la que ha llevado a poner a Ana Oramas (CC) y Pedro Quevedo (NC) al frente de las comisiones de investigación sobre la financiación del PP y el rescate bancario. "En la vida muchas veces uno se frustra porque no logra sus objetivos, pero no pasa nada. Unas veces será con Cs , otras veces no y otras veces serán otros grupos", ha enfatizado.

Méndez de Vigo ha señalado una vez más que ésta es una legislatura en la que hay que practicar la "cultura del pacto" y, por lo tanto, "tiene que ser normal" que el PP, el PSOE y otros grupos parlamentarios lleguen a acuerdos. "Lo que tenemos que hacer es entendernos. Unas veces nos entenderemos en unas cosas y otras en otras", ha dicho, para añadir que el Ejecutivo del PP en todos los temas tiene "la mirada abierta y tendida". "Hay veces en que nos cogen la mano y otras no", ha apostillado.