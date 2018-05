Méndez de Vigo admite que "aritméticamente es posible" que gane la moción de censura, pero con un Gobierno Frankenstein

"Aritméticamente es posible, pero creo que la gente se ha dado cuenta que esto es una iniciativa personal que responde a las ambiciones personales de Sánchez, que no ha hablado con nadie", ha señalado en los pasillos del Congreso.

Méndez de Vigo asegura que "la única posibilidad de que salga" es que el PSOE recabe el apoyo de los separatistas vascos y catalanes y de Bildu, algo que considera "un Gobierno Frankenstein" que no todos los socialistas respaldan y que no tendría "viabilidad".

PRESIDENTE "SEA CON QUIEN SEA"

A su juicio, esa falta de viabilidad "lo dicen los mercados" al bajar la Bolsa y "dispararse" la prima de riesgo, lo que implica "un factor de inestabilidad". "Todo por la ambición personal de una persona que quiere ser presidente cueste lo que cueste y sea con quien sea", se ha quejado.

Sobre el riesgo para los presupuestos, el ministro ha indicado que el proyecto ya está en el Senado, que es quien decidirá su futuro, y que en todo caso ese hipotético Gobierno "frankenstein" tendrá que funcionar con esas cuentas o las de 2017, ambas a las que se opuso el PSOE.

Eso sí, ha subrayado que el Gobierno del PP "lo que quiere es estabilidad" y que, frente a la exigencia de convocar ya elecciones, "continuará en sus funciones como lleva haciendo desde hace año y medio".

Después, ya dentro de la Comisión de Educación del Congrfeso, Méndez de Vigo ha insistido en criticar una moción de censura planteada "para echar" a Mariano Rajoy, cuando ejn su opinión "en democracia no se echa a nadie, se le gana en las urnas". "No quieran conseguir de otra manera lo que no han conseguido en las urnas. Echar no es un término democrático, no se echa a la gente, se la gana en buena lid, no se usan esas palabras", ha reprochado al diputado de En Comú Joan Mena.