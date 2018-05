Méndez de Vigo: "Rajoy no dimite porque cree que lo que necesita España es estabilidad"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este lunes que "el presidente del Gobierno es una persona que no dimite porque cree que lo que necesita España es estabilidad y la estabilidad la da el Gobierno, no una moción de censura". "Le puedo asegurar que el presidente del Gobierno no dimitirá", ha sentenciado.

En una entrevista en COPE recogida por Europa Press, el también portavoz del Gobierno se refería a las posibles consecuencias de la moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez al hilo de la sentencia condenatoria al PP por el caso Gürtel, una maniobra que, a su juicio, es una "frivolidad" que obedece exclusivamente a su "ambición" por llegar a La Moncloa.

Para Méndez de Vigo, está claro que Sánchez ha traicionado al Gobierno porque 48 horas antes de presentar su moción había apoyado las medidas del Ejecutivo sobre Cataluña. Critica además que registrase la iniciativa "casi con nocturnidad", cuando "es una cosa muy seria que afecta a la estabilidad de España".

En esta línea, ha parafraseado al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que en el año 2017 dijo al rechazar su apoyo a la moción de censura presentada por Podemos contra el Gobierno que una moción de censura "se trabaja, se construye y se buscan los apoyos antes de presentarla e incluso de anunciarla". Ahora, afirma, Sánchez ha incurrido en estos mismos errores.

"La ansiedad, la ambición de ser presidente del Gobierno después de haber perdido dos elecciones, se ve claramente en el señor Sánchez, que la presenta sin apoyos, sin programa ni nada de nada, simplemente porque quiere ser presidente del Gobierno", ha asegurado, para incidir en que para el líder del PSOE "es más importante" su propia aspiración "que la estabilidad" de España.

"PODRÍAN DAR LOS NÚMEROS, PERO HAY QUE GOBERNAR"

Méndez de Vigo ha reconocido que "tal y como lo ha planteado, podrían dar los números" y salir adelante la moción, algo "aritméticamente posible", pero "luego hay que gobernar al día siguiente" y ha planteado que si se cuestiona la estabilidad del Gobierno de Rajoy con 135 diputados, "¿Cómo se llamará a un gobierno que tiene 86?".

Además, asegura que la perspectiva de convocatoria de elecciones no es tal. "Lo único que hay aquí es una moción que ha presentado Sánchez y que si tiene 176 votos va a llevarle a la presidencia del gobierno y ni elecciones ni nada, porque ya ha dicho que no las va a convocar y con la perspectiva electoral que tiene, está claro que no lo va a hacer", ha destacado.

Se ha referido asimismo a la posición de Ciudadanos, que defiende una "moción de censura instrumental" en caso de que el propio Rajoy no convoque elecciones. "Lo que no es posible es inventarse cosas que no existen y la moción instrumental no existe y no hay posibilidad alguna de buscar una moción instrumental", ha zanjado.

"Hay una moción de Sánchez --prosigue el portavoz del Gobierno-- y si prospera con Cs y los 'Frankenstain' (en relación a los nacionalistas), al final será presidente del gobierno y ya ha dicho que no va a disolver, que va a gobernar". Se pregunta así a costa de qué apoyos llegaría a La Moncloa y también, con qué presupuestos gobernaría, habiendo votado en contra de los dos últimos. "No es fácil ahora inventarse las cosas", ha comentado.

EL GOBIERNO IRÁ A DEFENDERSE POR "CUAJO, DIGNIDAD Y VALOR"

En cuanto al debate de la moción, que hoy será calificada por la Mesa del Congreso y se fijará una fecha, Méndez de Vigo ha asegurado que el presidente del Gobierno irá a "defender" lo que ha hecho el Ejecutivo estos años y a "explicar las consecuencias" de que la iniciativa salga adelante.

"Tenemos cuajo, dignidad y valor y somos muy conscientes de todo lo que hemos hecho en estos años y estamos orgullosos", ha destacado Méndez de Vigo, tras recordar que "cuando hay una moción de censura presentada, el gobierno no puede disolver las cámaras" y "el único que puede retirarla es el PSOE".

En cuanto a la condena por la Gürtel que sustenta la moción de censura, Méndez de Vigo ha criticado que "no ha llovido del cielo" y que es el mismo caso que motivó la moción planteada el año pasado por Podemos. "Son hechos de 2003. La primera iniciativa judicial es de 2009 y como en España no hay secreto de sumario --ha ironizado--, yo ya sabía qué iba a ocurrir", ha comentado.

"Creo que la corrupción indigna y desalienta --ha añadido--, pero más a los que somos del PP, porque no nos gusta, pero este caso no es nuevo, no ha caído del cielo, lleva desde 2009 y lo hemos visto en la prensa todos los días, sabíamos por donde iba, y son hechos de 2003 de dos municipios".

Sobre la petición de disculpas por este caso, Méndez de Vigo ha destacado que el presidente del Gobierno en 2013 ya dijo el Pleno del Congreso que se celebró en el Senado "que lamentaba lo hechos". "Me parece un poco infantil esta idea de que hay que pedir perdón todos los días", ha añadido.