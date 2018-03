Méndez de Vigo presume ante Podemos de que lleva más de 30 años trabajando por la libertad de expresión

Así lo ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a la pregunta que le ha planteado el portavoz de Cultura de Podemos en la Cámara Baja, Eduardo Maura, sobre si el Ejecutivo tiene previsto hacer algo para "luchar" a favor de la libertad de expresión, después de la condena al rapero Valtony, la decisión judicial sobre el libro 'Fariña', la retirada de una obra de la feria Arco sobre "presos políticos" o la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a indemnizar a dos jóvenes condenados por quemar fotos del Rey.

"Me alegro de que se preocupe usted por lo que me preocupa a mí. Cuando usted tenía cuatro años --en 1985--, yo era profesor invitado del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y enseñaba el convenio europeo de Derechos Humanos. Cuando usted estaba en la universidad, yo redactaba la carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y propiciaba que un día al año fuera el día contra la pena de muerte", ha relatado.

En este sentido, ha asegurado que de libertad de expresión "algo" sabe porque es un tema que le "preocupa" y porque cree que "es un valor fundamental de la democracia". Eso sí, ha añadido que otro eje de la democracia que también hay que respetar es el de acatar las sentencias judiciales.

RESPETAR LAS SENTENCIAS JUDICIALES AUNQUE NO GUSTEN

"Me gustaría que también tuviéramos respeto hacia las mismas y que, cuando una sentencia no nos gusta, la respetemos también, y la cumplamos. Eso me parece que sería un buen ejemplo para todos", ha defendido, para añadir que, por ello, defienden la "libertad de expresión sin la menor vacilación porque es un elemento consustancial a la democracia".

Así, ha asegurado que aunque los diputados hacen las leyes, los que las aplican son los tribunales, y es obligación de los parlamentarios respetar sus sentencias. "No debemos convertirnos en jueces de los tribunales y decir cuando nos gustan o cuando no, porque eso tiene un riesgo: Que cuando no nos gusta porque estamos de acuerdo, las rechazamos y no la cumplimos", ha avisado.

"Este Gobierno respeta y acata siempre aunque puede no compartir. Este Gobierno respetará y acatará las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, de Luxemburgo y de estos tribunales porque cree que es un elemento fundamental de cumplimiento de la democracia, usted tranquilo", ha zanjado Méndez de Vigo.

PODEMOS: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO PUEDE SER "UN CAPRICHO"

Por su parte, Maura ha criticado durante su intervención que la libertad de expresión no es "un capricho" que se pueda "ventilar con un 'hemos respetado las decisiones judiciales'", porque el Gobierno y el Parlamento puede legislar para proteger este derecho.

"Una sociedad libre, independientemente de sus sentencias judiciales, no puede vivir temerosa de los libros que edita, las investigaciones que realiza y tampoco de las obras de arte que produce. Por eso la libertad de expresión no es sólo un tema de respeto sólo a las leyes, es un tema de leyes y de las leyes que hacemos aquí", ha enfatizado el diputado de Podemos.