Política

Méndez de Vigo pide a la Generalitat que no cree tensiones a la gente con una consulta ilegal que no lleva a ningún lado

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno, ha pedido hoy al Gobierno catalán que se ocupe de los problemas de la gente, que no les someta a "tensiones innecesarias" y no cree problemas a los ciudadanos con un referéndum "ilegal" que no lleva a "ninguna lado".