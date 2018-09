Política

http://www.teinteresa.es/politica/Mena-CatComu-defiende-presos-politicos_0_2093190710.html

Mena (CatComú) defiende que "no debe haber presos políticos"

El portavoz de CatComú, Joan Mena, ha asegurado este sábado que "todas las fuerzas democráticas deberían exigir que no debe haber presos políticos en las cárceles", porque, según ha afirmado, no puede ser que haya gente en prisión preventiva y de forma injusta cuando no han cometido ningún delito.