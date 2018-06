Mediapro dice que la Policía Nacional no encontró ningún vínculo entre su filial y las actividades del 1-O

Según un oficio de la Brigada Provincial de Información al que ha tenido acceso Europa Press, la Policía Nacional sostiene que existen "indicios racionales suficientes para determinar" que esta filial de Mediapro dio soporte a e-Valisa, una aplicación informática presuntamente usada para blindar las comunicaciones que utilizaron altos cargos de la Generalitat para facilitar la estrategia independentista y conseguir el censo de votantes usado en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

En un comunicado, Mediapro sostiene, no obstante, que durante la hora que duró el registro en las instalaciones de su filial los agentes no encontraron ninguna evidencia y por ello no se ha realizado ninguna intervención, por lo que el grupo de Jaume Roures ha subrayado que no existe "ningún vínculo" entre Mediacloud y las actividades investigadas por el juzgado.

Para ello, aporta un documento manuscrito titulado 'Diligencias de entrada y registro' y en la que se asegura que "no hay conectividad a las máquinas por lo que no se realiza ninguna intervención". Asimismo, aporta una comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del mismo día 12 de junio en el que se recuerda que la actuación judicial "en ningún caso son diligencias vinculadas con la empresa Mediapro".

Mediacloud es una empresa dedicada a la prestación de servicios de hosting informático (alquiler de espacio en la nube) a empresas, entidades e instituciones públicas.

El programa de e-Valisa, que gestiona la Administración Abierta de Cataluña (AOC), es una herramienta informática que facilita más seguridad que el tradicional correo electrónico. Permite a los altos cargos de la Generalitat de Cataluña intercambiar documentación en formato electrónico con constancia fidedigna del envío.

Mediapro ya difundió un comunicado el mismo 12 de junio en el que sostenía que no se habían registrado instalaciones de la productora sino un servidor de su filial Mediacloud, sin hallar "información relevante para la investigación y sin llevarse ningún tipo de material".

En cualquier caso, el grupo de comunicación catalán ha anunciado que seguirá denunciando en todas las instancias posibles los "ataques deliberados" contra su profesionalidad e imagen y ha advertido que emprenderá "las acciones legales que estime oportunas para preservar" su reputación.