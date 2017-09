Maza avisa que Puigdemont podría ser detenido si incurre en malversación y dice que está perseverando en desobediencia

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Maza ha considerado que el presidente de la Generalitat está cometiendo un delito de desobediencia, en el que estaría perseverando dado que ha continuado promoviendo una consulta que la Justicia declara inconstitucional.

"Pienso que sí, por eso la Fiscalía está actuando y considera que tiene diligencias con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque está acogida al aforamiento en estos términos, los tribunales se pronunciarán en su día, pero estamos absolutamente convencidos de que es así", ha avisado Maza.

Maza ha recordado que el delito de desobediencia, al igual que la prevaricación, no conlleva pena de prisión, por lo que Puigdemont iría a la cárcel si hubiera incurrido en malversación. Aunque, reitera, que "no quiere decir que se pida o no". "Tendremos que ver las circunstancias en que se produce en su momento, de momento no lo hemos solicitado", ha explicado.

DISTINGUE ENTRE REBELIÓN, SEDICIÓN Y DESOBEDIENCIA

Preguntado por sí una posible declaración de independencia de Cataluña constituiría un delito de rebelión, ha distinguido que si ésta se produce de manera pacífica y sin recurrir a grandes grupos de personas, sería un caso de desobediencia. Mientras que sería un delito de sedición si ésta involucra a un número importante de personas.

Según ha explicado Maza, estaríamos ante un delito de rebelión si la independencia supusiera la actuación de grandes tumultos y además se incurriera en violencia.