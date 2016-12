Mayoral (Podemos) tilda de "error garrafal" la moción de censura en "un pueblo perdido de Huelva"

Mayoral ha dicho que no comparte la decisión tomada por 'Sí se puede' pero, además de dejar claro que esta formación no es Podemos --"Podemos no se presentó a las elecciones municipales"-- ha criticado que con este hecho "en un pueblo perdido de Huelva" se intente "tapar" la actitud del PSOE, por ejemplo en Madrid.

Según ha dicho, lo que "verdaderamente" le preocupa es "la actitud del PSOE en las grandes capitales" de España desde que la Gestora "ha decidido sostener" al Gobierno de Mariano Rajoy.

Así lo ha explicado en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, donde ha acusado al PSOE de bloquear los presupuestos de la ciudad de Madrid.

En este punto, el diputado socialista de la Asamblea de Madrid Juan Segovia, que estaba en el debate, le ha recriminado que Podemos bloquease los presupuestos de otras comunidades autónomas como Asturias o Extremadura. Mayoral le ha respondido que en ellas el PSOE está pactando los presupuestos con el PP, lo que para él es una muestra más de "la alianza estratégica" que ambos partidos están gestando "en contra de la mayoría social".

El diputado ha subrayado que esta actitud del PSOE de construir en las grandes ciudades "una alianza estratégica con el PP", avergüenza a los militantes de su propio partido a los que "se les abren las carnes" por lo que "se está haciendo con sus votos".