Mayoral (Podemos): si no hay acuerdo antes de Vistalegre se decidirá democráticamente y no habrá "dramas"

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Mayoral ha explicado que no habrá una "negociación", sino un "diálogo" y un debate político. Así, ha explicado que esta fue una propuesta que "puso sobre la mesa" el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuyo discurso de buscar una línea "unitaria" en el partido "fue muy claro".

"No vamos a funcionar como el resto de formaciones. Como decía Echenique: si somos capaces de llegar a un acuerdo estupendo, pero si no, lo decidiremos democráticamente, y cuando se decide democráticamente no hay dramas", ha apostillado.

El responsable 'morado', preguntado por las luchas internas en Podemos entre 'pablistas' y 'errejonistas', ha asegurado que todos han "sacado una enseñanza de esto" y que "meter la pata y ser capaces de aprender es lo importante".

"Si todos hemos aprendido y reflexionado me doy por satisfecho, pero tenemos que hacerlo todos. Ser capaces de profundizar en el debate que tenemos planteado para cambiar el país. Cómo somos capaces de ser una herramienta útil", ha manifestado.

De esta forma, ha avisado que los diputados de Unidos Podemos que están en el escaño no están "para calentarlo" sino para dejarse la piel por "los verdaderamente imprescindibles" que, a su juicio, son los ciudadanos.